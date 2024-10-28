В Заречье из-за оборванных проводов трамваи и троллейбусы направили на другие маршруты

Кадр из видео.

В администрации Тулы рассказали подробности инцидента в Заречье.

— На пересечении ул. Октябрьской и Демидовской плотины большегрузная машина, а затем трактор зацепили контактную сеть. В результате произошел обрыв трамвайной и троллейбусной контактной сети. На месте работает аварийная бригада МКП «Тулгорэлектротранс» и две вышки. Также вызвана дополнительная бригада с вышкой.

Предположительное время устранения обрыва — 2-3 часа. Троллейбусы и трамваи на время устранения аварийной ситуации направлены на другие маршруты.

Напомним, на указанном участке собралась большая пробка.