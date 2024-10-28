  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Заречье из-за оборванных проводов трамваи и троллейбусы направили на другие маршруты - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Заречье из-за оборванных проводов трамваи и троллейбусы направили на другие маршруты
Кадр из видео.

В Заречье из-за оборванных проводов трамваи и троллейбусы направили на другие маршруты

Предположительное время устранения обрыва — 2-3 часа.

В администрации Тулы рассказали подробности инцидента в Заречье

— На пересечении ул. Октябрьской и Демидовской плотины большегрузная машина, а затем трактор зацепили контактную сеть. В результате произошел обрыв трамвайной и троллейбусной контактной сети. На месте работает аварийная бригада МКП «Тулгорэлектротранс» и две вышки. Также вызвана дополнительная бригада с вышкой.

Предположительное время устранения обрыва — 2-3 часа. Троллейбусы и трамваи на время устранения аварийной ситуации направлены на другие маршруты.

Напомним, на указанном участке собралась большая пробка. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:03 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
оборванные провода

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На площади Ленина в Туле откроются два катка
На площади Ленина в Туле откроются два катка
Как пройдет «Ночь искусств» в Тульском государственном музее оружия
Как пройдет «Ночь искусств» в Тульском государственном музее оружия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.