Экскурсии с фонарями, квартирники и квесты: чем заняться в тульских музеях в Ночь искусств?

Постоянные экспозиции во всех филиалах Тульского музейного объединения в Ночь искусств, 3 ноября, можно посетить бесплатно.

Центральным событием Ночи искусств в Тульском музейном объединении станет открытие в рамках Года семьи экспозиции «Семья. Вечные ценности» в Фонде искусств. В ней представят экспонаты из коллекции Тульского музея изобразительных искусств.

Масштабная выставка займет выставочное пространство двух этажей. На первом — изделия народных промыслов: керамика, глиняные игрушки, кружева, самовары и народный костюм. Второй этаж экспозиции посвящен живописным произведениям художников ХХ века. В нее вошли работы Порфирия Крылова, Геннадия Мызникова, Олега Филатчева, Бориса Витолло и других.

3 ноября с 18.00 вход во все постоянные экспозиции этих музеев будет свободным.

Афиша

Тульский музей изобразительных искусств

ул. Фридриха Энгельса, 64

8 (4872) 35-40-53

17.00 — Выставка-презентация детского рисунка «Наш Пушкин». Студия Галины Супрун. 0+. Вход свободный

18.00 — «Копирование: традиции и современность». Творческая встреча с художником Антоном Чубаковым. 12+. Вход свободный

19.30 — «От быта к бытийному, от житейского к философскому». Лекция, посвященная 180-летию И. Е. Репина. Спикер — Мария Серова. 12+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

21.00 — «Музыка кино. Копия классики или её наследие?»: концерт на арфе Александра Матвеева. 12+ Вход свободный

Музей декоративно-прикладного и народного искусства

улица Металлистов, 12

8 (4872) 77-04-20

С 18.00 вход в экспозицию свободный

18.00, 20.00, 22.00 — мастер-класс по филимоновской игрушке. 6+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

Тульский кремль

ул. Менделеевская, 2

8(4872) 77-49-34

18.00, 19.00, 20.00 — Театрализованная интерактивная программа «Кремлевские потехи»: играем в лото, разгадываем кроссворд, ищем кремлевские сокровища. По предварительной записи. 12+. Вход свободный

Тульский краеведческий музей

Советская, 68

8 (4872) 30-79-75

18.00 — Литературно-музыкальная композиция «Александр Пушкин. Слова, слова, слова…»: выступление театра-студии «Этюд». 6+. Вход свободный

19.00, 21.15 — Интерактивный квест по музею «Щелки искусство». 6+. Вход свободный

20.30 — мастер-класс «Витой металл времени»: плетем витую медную фибулу. 6+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

Музей «Тульские самовары»

ул. Менделеевская, д. 8

8 (4872) 31-23-33

20.00 — Интерактивное театрализованное мероприятие «За чаем не скучаем!»: история появления чая в России. 12+

22.00 — Викторина «Самовар кипит, уходить не велит». 12+

Музей обороны Тулы

(парк «Патриот»)

8-953-955-01-93

18.00 — Театрализованная экскурсия «История сражающегося города». 12+

18.00 — 19.00, 20.00 — 22.00 — Фотозона с военной формой. 6+. Вход свободный

18.00 — 21.00 — квест «С картой по музею»: маршрут по экспозиции. 12+. Вход свободный

18.00 — 22.00 — мастер-класс «Все для фронта, все для Победы»: изготовление хирургических салфеток для госпиталей СВО. 6+. Вход свободный

19.00 — музыкальная программа «Вьется в тесной печурке огонь»: поём фронтовые песни. 6+. Вход свободный

Тульский военно-исторический музей

Менделеевская, 12в

8 (4872) 77-49-36

18.00 — 18.30, 20.00 — 20.30 — Театрализованное мероприятие в экспозиционных залах «Говорят эпохи». 6+. Вход свободный

18.00 — 19.00 — Игротека в экспозиции музея. 6+. Вход свободный

18.00 — 22.00 — Тематические фотозоны. 6+. Вход свободный

19.00, 21.00 — командная игра «ПоКВИЗим» в экспозиции «Солдатские письма». 12+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

Выставочный зал

Красноармейский проспект, 16

8 (4872) 56-09-92

18.00 — 20.00 — мастер-класс по изготовлению магнитов с применением текстурной пасты. 16+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

18.00 — 21.00 — акция «В Одном слове»: что для вас искусство? 16+. Вход свободный

19.00 — 20.30 — мастер-класс «Ночь в городе»: темпера и ее особенности. 12+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

20.00 — лекция «Добро пожаловать в мир коллекционеров». 16+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

Музей П. Н. Крылова,

ул. Кутузова, 10

8 (4872) 40-04-60

18.00 — концерт Детской школы искусств № 1. 6+. Вход свободный

С 19.00 — аквагрим для всех желающих.

19.00 — мастер-класс по рисованию «Натюрморт с палитрой». 6+.

19.30 — программа для семейного досуга «Творческий код семьи»: квест по музею и история династии Крыловых.

6+ Вход свободный

20.00 — мастер-класс «Осенний вальс»: рисуем натюрморт. 6+

Историко-мемориальный Музей Демидовых

Демидовская улица, 9

8 (4872) 39-37-74

18.00- Квест-игра «Тайны Оружейной слободы»: путешествие по территории Оружейной слободы. По предварительной записи. 6+

18.00 — 23.00 — планшетная выставка «Свет и тень. Контрасты истории династии Демидовых». Открытие в 19.00. 6+. Вход свободный

19.00 (по записи) — ночная прогулка-экскурсия с фонарями по Историко-мемориальному комплексу Демидовых: пешеходная экскурсия по территории Оружейной слободы с посещением фамильной усыпальницы Демидовых. 12+

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 (по записи) — мастер-класс «П. А. Демидов — пчеловод из рода Демидовых. Поделки из воска». 6+.

19.00, 20.00, 21.00 (по записи) — экскурсия «Тайна музейного экспоната. Визуальный диалог»: экскурсоводы расскажут занимательные истории о подлинных экспонатах в экспозиции.

Музей Н. И. Белобородова

проспект Ленина, 16

8 (4872) 36-18-85

17.00 — музыкальная гостиная «И жизнь, и слезы, и любовь»: любимые старинные романсы. 12+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

18.00 — музыкальная гостиная «Из истории домашнего органа»: музицирование на фисгармонии из экспозиции музея. 12+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

20.00 — музыкальная гостиная «Осенний блюз» с участием Изольды Агибаловой: музыкальные и поэтические произведения. 12+. Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

Дом-музей В. В. Вересаева

ул. Гоголевская, 82

8(4872)56-77-31

19.00 — литературные дебаты к 225-летию А. С. Пушкина «Прогресс в сказке: миф или реальность». 6+ Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

21.00 — интерактивное ассоциативно-музыкальное мероприятие «Россия — звучи!»: какие звуки наполняют произведения Толстого, Пушкина, Есенина? 6+ Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

Богородицкий дворец-музей и парк

8 (48761) 2-25-32

18.00 — открытие выставки «Из тени» Сергея Филонова: работы уникального жанра автора. 12+

18.00 — 21.00 — знакомство с экспозициями музея: прогулка по парадным интерьерам дворца в полумраке. 6+ Вход свободный

19.00 — концерт-квартирник «Тень — Свет — Музыка» с участием богородицких артистов. 12+ Вход свободный

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново»

деревня Дворяниново Заокского района

8 (48734) 2-65-11

16.00 — литературно-музыкальная программа «Звени, златая Русь!» лауреата международных конкурсов Ирины Наргелайте. Прозвучит поэма Свиридова на стихи Есенина «Отчалившая Русь». 12+ Вход свободный

18.30 — викторина «В мире искусств». 6+ Вход свободный

19.00 — показ фильма «Соработник Божий»: картина о российском подвижнике и просветителе XVIII века Андрее Болотове. 6+ Вход свободный

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

с. Савино Заокского района

8 (48734) 4-15-29

18.00 — музейная программа «По рекам и морям нашей большой России. На чем и куда плавали разные народы России». 6+ Вход свободный

Музей русского и современного искусства в Крапивне

Щекинский район, село Крапивна

8-953-955-13-81

18.00 (по предварительной записи) — мастер-класс по изготовлению панно «Божья коровка». 6+ Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

18.30 и 20.00 — квест по музею «Таинственный ключ». 6+ Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

19.00 — мастер-класс «Забавные животные»: рисуем по дереву. 6+ Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

Чернский район, деревня Красное Тургенево, улица Школьная, 13

8 (48756) 2-35-10

18.00 — мастер-класс «Открытка от Тургенева». 12+. Вход свободный

19.00 — экскурсия с фонарем: вечерняя прогулка по тургеневской усадьбе. 12+. Вход свободный

20.00 — кинопоказ в музее: смотрим экранизацию повести И. С. Тургенева «Первая любовь». 6+ Вход свободный

Музей «Спасское» им. В. А. Стародубцева

Новомосковский район, село Спасское, улица Центральная, 4а

8 (48762) 9-07-46

18.00 — творческий вечер вокальной группы «Селяночка» — «Семейные песни о главном!» 18+

19.00 — квест по музею «Искатели». 6+ Вход по билетам, можно по Пушкинской карте

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник в Чекалине

Суворовский район, Чекалин, Калужская улица, 35

8-953-955-04-12

18.00 — выставка «Колыбель качая»: семейно-бытовые традиции конца ХIХ — начала ХХ века. 6+ Вход свободный

19.00 — мастер-класс «Семейный оберег». 6+

20.00 — экскурсия по выставке «Колыбель качая»: узнаем об истории люлек для малышей. 6+

21.00 — мастер-класс — гипсовое панно «Цветы». 6+