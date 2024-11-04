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Тульская область присоединилась к федеральной акции «Ночь искусств»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульская область присоединилась к федеральной акции «Ночь искусств»

3 ноября в учреждениях культуры Тульской области прошли мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств».

Она традиционно приурочена ко Дню народного единства и в этом году проходит по всей России под девизом «Россия объединяет». 

Одним из центральных событий Ночи искусств стало открытие новой экспозиции «Семья. Вечные ценности» в выставочном пространстве «Фонд искусств». 

На выставке представлены изделия народных промыслов: керамика, глиняные игрушки, кружева, самовары и народный костюм, а также живописные произведения выдающихся художников 20-го века: Порфирия Крылова, Геннадия Мызникова, Олега Филатчева, Бориса Витолло, Михаила Ботова и других. Среди картин – семейные портреты, бытовые сцены и  домашние сюжеты. Отдельным блоком представлена известная серия «Семья Пакетовых» — работа народных художников СССР Сергея и Алексея Ткачевых. 

Также в этот день в музее обороны Тулы в честь Тульской оборонительной операции, которая проходила в эти дни 83 года назад, прошла серия интерактивных мероприятий и концертная программа гармонистов. 

В театрах показали специальную программу спектаклей. Для маленьких гостей театр кукол представил спектакль «Колобок», в Театре юного зрителя – студенческий спектакль «Евгений Онегин», в Новомосковском филиале «Тульского академического театра драмы» - «А зори здесь тихие». В Театре драмы в Туле показали постановку из серии «Жизнь замечательных туляков» - «Мосин: трехлинейный роман», а после провели экскурсию «Тайны закулисья». Гости смогли побывать в самых сокровенных уголках театра, познакомиться с процессом создания спектакля, работой цехов и узнать интересные факты из истории театра. 

Театральные действия прошли и в других учреждениях. Так, в новом креативном пространстве Тульского колледжа культуры и искусства «Самовар» прошел иммерсивный спектакль «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина, а в Тульском областном экзотариуме совместно с театром «Вне» подготовили иммерсивный спектакль по мотивам японского эпоса «Обон».  

В филиале музея «Ясная Поляна» культурно-выставочном комплексе “Л.Н.Т.” проходил кинопоказ «Живой Толстой и Тула» и экскурсии по выставке «Идеи, меняющие мир». В литературном кафе музея «Стива» состоялся концерт «Родники России» под аккомпанемент гуслей, старинной свирели и Валдайских колокольчиков. 

В тульском государственном музее оружия прошли интеллектуальные состязания и шахматные турниры, а также кинопоказы.

Для гостей филиала Государственного исторического музея подготовили лекции от специалистов Государственного архива Тульской области и Музея имени Андрея Рублева, интерактивную программу театра-студии «МЮСЛИ» «Шагнуть за раму», мастер-классы и концерт музыкальной классики в исполнении ансамбля EL CLASSIC. 

В муниципальных учреждениях культуры также состоялись концерты, спектакли, мастер-классы и интерактивные программы.   
Всего за первый день акции учреждения культуры региона посетили более 22 тысяч человек.

Мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств» продолжатся в Тульской области и 4 ноября. Насыщенная программа ждет гостей в Тульской областной научной библиотеке, филармонии, ремесленном дворе «Добродей» и других учреждениях.

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