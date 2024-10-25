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Тульские пейзажи: в Краеведческом музее отрылась выставка Жанны Цинман и ее учеников
Фото Дмитрия Дзюбина

Тульские пейзажи: в Краеведческом музее отрылась выставка Жанны Цинман и ее учеников

В экспозицию «Воздух и горизонты» вошли порядка 50 работ в различных техниках, написанных художниками на пленэрах в этом году.

В новом выставочном проекте Тульского музейного объединения представлены работы Жанны Цинман и её учеников – студентов тульского колледжа искусств: Марии Бараховой, Дарьи Ермаковой, Анны Баркова, Евдокии Дьяковой и Марины Садомсковой.

Художник-живописец и график Жанна Цинман большую часть своего творчества посвящает лирическому пейзажу. Материал для картин, в том числе и жанровых, она часто собирает в пленэрных поездках.

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«Картины Жанны Германовны и ее учеников – это не только про художественное эстетическое наслаждение, это еще и про краеведение. Поэтому мы рады, что наш музей стал площадкой для такой замечательной выставки. Все работы здесь содержательны и уникальны», – говорит заведующая Тульским областным краеведческим музеем Ольга Малолетнева.

Своих учеников Жанна Германовна также учит работать на пленэре. Порой художникам приходится творить не в самых комфортных погодных и бытовых условиях. Пленэрят они в любое время года при любой погоде.

В экспозиции можно увидеть работы Жанны Цинман: 7 графических листов в смешанной технике, посвященных древней земле Одоева. В них запечатлены виды Анастасова монастыря и улиц поселка. Мария Барахова изобразила пейзажи региона в масле. Дарья Ермакова показала лирические этюды с видами Тулы, поселка Ленинского, Скуратово на сложные природные состояния. Марина Садомскова представила пейзажи Заокского района. Анна Баркова работает с графическими материалами на картоне. На ее картинах можно узнать Тулу и Одоев. Евдокия Дьякова в работах, посвященных Ясногорску, сочетает графическую смелость и лирику цвета.

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Жанна Цинман – член Союза художников России, член правления Тульского отделения Союза художников России, живописец, график, педагог, неоднократный участник всероссийских, межрегиональных, областных художественных выставок, участник всероссийских пленэров. Ученики Жанны Цинман – постоянные участники молодежных художественных выставок.

Интервью Myslo с Жанной Цинман читайте здесь.

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сегодня, в 12:45 +1
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