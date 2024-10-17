Тульский Афон над Окой: история о возрождении монастыря и современном монашестве

Фото Алексея Пирязева.

Спустя семь лет мы вернулись в Свято-Покровский Добрый мужской монастырь в Суворовском районе. Теперь его не узнать: белоснежные стены храмов и башен, золотые и лазоревые купола не имеют более ничего общего с каменными развалинами.

Что помнят старые фотографии

В Тульском Афоне над Окой мы гостили семь лет назад. Перед прочтением взгляните, как он выглядел в 2017 году, — вы увидите, каким он предстал нашим глазам в прошлом и что изменилось сейчас.

Свято-Покровский Добрый монастырь, 2017 год.

Свято-Покровский Добрый монастырь (так называется эта обитель) нарекли Тульским Афоном по ряду причин: вид, который открывается с территории монастыря на Оку, чем-то схож с тем, что открывается с самой южной части полуострова Агион-Орос — Афон — на просторы Эгейского моря. Также из похожего — и спуск к воде по верёвкам, и храмы, и уклад монашеской жизни.

Встретил нас игумен Антипа. Он рассказывал про монастырь в предыдущий раз, а сейчас пригласил нас, чтобы показать и рассказать, что изменилось за несколько лет.

— Работаем мы уже десятый год. Восстанавливаем внешний вид монастыря по старым фотографиям, записям. Нам даже из XIX века удалось найти информацию.

Отправляемся осматривать обновлённый монастырь. Таким мы увидели Покровский собор монастыря семь лет назад. От провалившейся крыши и обветшалых стен не осталось и следа — храм сияет белоснежными стенами и золотыми куполами.



Покровский собор, 2017–2024 гг.

Церковь преподобного Алексия Божия человека — Алексеевский храм. Храм действующий, там проходит служба в Престольный праздник.



Церковь преподобного Алексия Божия человека, 2017–2024 гг.

В этом погребе братия всё так же хранит припасы на зиму. Мы видели его, когда гостили в монастыре в прошлый раз: тогда даже пройти несколько ступеней вниз было страшно. Сейчас в погребе-леднике братия хранит картошку.

— От погреба идёт подземный ход. Говорят, что прямо до Москвы, но вы не слушайте — это, конечно, сказки. Ход есть, но он нужен был, чтобы под землёй во время сражения выйти незамеченным недалеко от монастыря. Точно уж не до столицы!



Погреб, 2017–2024 гг.

Восстановили четыре монастырские башни:

Вместе с ними обновили и стены монастыря. Когда-то он исполнял роль военной крепости — об этом напоминают бойницы.

Сейчас на повестке — строительство Вознесенского храма.

— На его месте сегодня пустырь — много он претерпел за всю историю существования монастыря. Но у нас уже готов проект храма, его утвердил епископ Белёвский и Алексинский Серафим. Молимся, чтобы нашлись благодетели, которые помогут нам провести работы по восстановлению.



Проект восстановления церкви Вознесения Господня.

А вот Ока, несмотря ни на что, выглядит прекрасно и величественно: не нужна ей внутренняя отделка, берега не требуют косметического ремонта. Она жила, когда монастырь ещё не упомянули в старинном источнике, и живёт сейчас. Будет Ока и после: время волнует её многим меньше, чем старинную каменную обитель.

«Строим, чтобы люди в Бога верили»

За то, что в столь короткий срок монастырь преобразился до неузнаваемости, игумен Антипа благодарит неназванных благодетелей из Москвы и Екатеринбурга. Раскрывать их имена отказывается: говорит, если при жизни человека его заслуги на земле отметить, на небесах они вряд ли зачтутся.

— Нам богословские книги говорят: если вы доброе дело делаете, а в ответ на него вам беда, скорбь — заболели, сломалось что-то, — значит, ваше дело принято Богом и там вам за добро воздастся. Если за добрые дела человек прославляется и получает воздаяние в этой жизни, в вечности они не зачтутся. Не хочу лишать наших благодетелей награды в Небесном Царствии.

Несколько раз батюшку, рассказывает он, спрашивали: «Зачем нужно вам это? Зачем строите, восстанавливаете?»

— Я им отвечал всегда: «Чтобы люди в Бога верили». В миру тоже можно спасение найти: создать семью, детей воспитывать, жить добром и правдой. Но монахи в монастырь приходят получить уже здесь начало Небесного Царствия, «отдай кровь и прими дух». Монастырь стоит крепко, если его земля полита монашеским потом.

Братия состоит из мужчин, приехавших со всех уголков России. Сейчас в монастыре живет 12 человек, кто-то приезжает на время: для некоторых работ в монастыре нужны специально обученные люди.

Батюшка сетует, что средний возраст его братии (как и в очень многих монастырях России) неуклонно растёт. Молодые люди не стремятся жить в обители, кто-то приезжает и уезжает через 3,5 часа (реальный антирекорд Свято-Покровского монастыря). Батюшка без устали молится, чтобы Бог приводил в монастырь мужчин, которые смогут перенять уклад жизни братии и продолжать работу по его восстановлению.

Где братия трапезничает и молится

В обновлённом храме проходят служения в главные христианские праздники. На Пасху, к примеру, собирается более 50 прихожан. Иконостас велик, внутри храм украшает деревянная резьба.

Во время разговора с батюшкой началась трапеза — служители отправились на обед. Спрашиваем о том, что входит в монастырский рацион:

— Мясо мы не едим, вся еда у нас постная. Только в некоторые дни делаем исключение — едим рыбу. Сыр сами варим, покупаем яйца, но скоро курятник построим, будут у нас свои курочки и яйца. Картошку в этом году вырастили, но немного — майские морозы повлияли. Соленья, варенья — всё у нас есть.

В Великий пост вводятся серьёзные ограничения — даже масло есть нельзя. В рационе остаётся, к примеру, картошка в мундире и квашеная капуста. Однако при проблемах со здоровьем ограничения можно ослабить. «Пост — это не про то, что в себя, а про то, что от себя», —объясняет батюшка.



Здесь трапезничает братия: в комнате большой стол, раковины, холодильник и всяческие полезные приспособления.

После того как пообедала братия, к столу пригласили и нас. Угостили грибным супом, картофелем из своего погреба, фаршированными перцами и сладостями. Батюшка шутит:

— Сладким не злоупотребляем, но для работы мозга сахар незаменим. Выбираем горький шоколад, халву.

В дорогу нам дали мёд с собственной пасеки и козий сыр — не так давно в монастыре появились свои овцы и козы.

— На собственном молочном производстве варим сыр, его не продаём — сами едим. Ну и наших паломников, благодетелей угощаем. Работаем, что называется, не на количество — нам важно скорее, чтобы братия трудилась.

Козочки у нас прекрасные: есть зааненские, альпийские, недавно подарили ламанчи и французского козлика. Назвали его Макрон. Всего у нас 55 коз.

А в этой беседке по задумке батюшки могли бы трапезничать паломники.

— Поймите меня, пожалуйста, правильно, — сказал он, — мы ждём именно паломников, туристы нам не нужны. Перед Богом все равны, и мы ждём людей, которые это понимают: чтобы молились они и думали много вместе с нами. Туристы, которые поглазеть приезжают, обычно только хаос с собой приносят. Жизнь монастыря — про другое.

Помимо прочего, скоро в монастыре появится и собственная экспозиция.

Во время работ по восстановлению рабочие находят множество древних вещей. Некоторые датируются XV веком, как, например, часть старинного колокола. Нашли и часть черепицы — 1699 год. Железо — примерно 1665 год.

— В музеи отдавать ничего не будем, всё оставим у себя, — рассказывает батюшка.

Пока что исторические экспонаты хранятся на восстановленной стене монастыря.

Сейчас Свято-Покровский монастырь нуждается в трудниках, которые стремятся к монашеству. Нужны и певчие со знанием литургики, трактористы, механизаторы, животноводы и повара. При монастыре работает гуманитарный склад: нуждающиеся могут обратиться за продуктами питания, одеждой для детей и взрослых. Подробную информацию обо всём этом можно найти на официальном сайте монастыря.

Свято-Покровский Добрый монастырь впервые упоминается в «Описании Лихвинского Покровского Доброго мужского монастыря» в 1477 году: архимандрит Леонид называет его «старейшим из всех в (бывшей) Калужской губернии».

В начале XVII века монастырь переживал набеги и разорения польскими дружинами, татарскими и польскими воинами. Монастырь частично сгорел — уцелели только церкви. К восстановлению приступили лишь в конце XVII века.

Однако и позже восстановленные постройки монастыря разрушались то под натиском стихии, то при пожарах: в 1813 году ураганный ветер повредил главки соборной церкви, в 1816 году обрушилась каменная колокольня, а в 1817-м — сгорела большая часть монастырского имущества.



Открытка, Свято-Покровский Добрый монастырь, 1903 год.

В советское время монастырь разгромили и разграбили. Долгое время в нём находилась механосборочная мастерская и зернохранилище, а в главном храме и вовсе хранили удобрения.

5 мая 2015 года Священный синод Русской православной церкви принял решение об открытии Свято-Покровского мужского монастыря в селе Добром Суворовского района Тульской области.

И вот наконец в 2018 году, после 120 лет запустения, преосвященный Серафим, епископ Белёвский и Алексинский, отслужил первую божественную литургию в Свято-Покровском храме монастыря.