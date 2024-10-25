Глава администрации Тулы обратился к вандалам и хулиганам

24 октября глава администрации Тулы Илья Беспалов в прямом эфире в ВКонтакте рассказал о благоустройстве дворов и общественных пространств города. Говоря о Кировском сквере, он отметил, что работы в нем находятся в завершающей стадии, и в первых числах ноября объект будет полностью готов.

– Кировский сквер – одно из самых больших общественных пространств Пролетарского округа. Там будет 3 фонтана, место проката, прогулочная зона. В целом в благоустройства города вкладываются большие деньги. Давайте относиться бережно к тому, что делается и не допускать вандализма. За последние дни имеют место ряд таких случаев. Очень по-человечески обидно, когда кто-то берет и одномоментно рушит. Конечно, полиция находит нарушителей, они получают наказание. Но пространство уже разрушено, его приходится восстанавливать, снова искать деньги на эти цели. Да, частично это делается за счет нарушителей. Но лучше просто сразу бережно относиться к тому, что сделано.

Напомним, в ночь на 22 октября хулиганы разгромили новое общественное пространство в Учетном переулке.