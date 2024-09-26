Алексей Воробьев сыграл Гену Козодоева в «Небриллиантовой руке»

Премьера музыкальной картины с огромным количеством звёзд состоится одновременно в телеэфире и на платформе вечером 31 декабря.



Минутный тизер телефильма «Небриллиантовая рука» начинается с ироничной нарезки рецензий пользователей сети о грядущей премьере. Также в ролике можно увидеть Тимура Батрутдинова в образе 007-ёна Семёновича Горбункова, нашего земляка Алексея Воробьёва в образе Гены Козодоева и Максима Лагашкина в образе контрабандиста Лёлика.

Кроме того, на экране появляются Михаил Галустян с тонкими усами и Павел Воля с накладным подбородком, дружинники с красными повязками Ольга Картункова и Максим Киселёв, пират Юрий Музыченко, милиционер Игорь Ознобихин, ведущая показа мод Наталия Медведева и жена Семёна Семёновича Марина Кравец.

Завершается ролик кадрами морского «путешествия» Тимура Батрутдинова верхом на Алексее Воробьёве, призывающих смотреть новогоднюю премьеру на ТНТ и на Кинопоиске.

Напомним, что действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.



Контрабандисты Геша и Лёлик по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в настоящего спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».

Зрителей ждёт множество отсылок на популярные фильмы, сериалы, песни и мемы и другие всевозможные явления поп-культуры.

В «Небриллиантовой руке» будут пираты, Джокер и Харли Квинн, Брюс Ли, который будет мстить за еду, робот-милицейский и другие невероятные персонажи, искусно замешанные с оригинальным сюжетом. Вы окажетесь внутри вселенных «Бегущего по лезвию» и «Города грехов». А также услышите новые версии всем известных песен: от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до I need a hero и Skyfall.

Идея уже третьего новогоднего музыкального телефильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё!» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами. Режиссёрских кресла на площадке сразу два: проект ставят режиссёры «СамоИронии судьбы!» «Ивана Васильевича…» Миша Семичев и Роман Ким. Генеральные продюсеры проекта — Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.