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Новый мост через Упу может получить имя «Оружейный»

Новый мост через Упу может получить имя «Оружейный»

Такое предложение высказал почетный гражданин Тульской области и города-героя Тулы, Герой Труда РФ Евгений Дронов.

26 сентября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев открыл движение по мосту через Упу в Туле. Он первым проехал по новому путепроводу, за ним следовала колонна коммунальной техники и байкеры. 

— Новый мост через Упу — масштабный, очень важный и долгожданный проект для Тулы. Он был поддержан Президентом страны Владимиром Путиным, — сказал Дмитрий Миляев. — Идея строительства стала воплощаться под эгидой Алексея Дюмина. Хочу поблагодарить Правительство РФ и лично вице-премьера Марата Хуснуллина за поддержку и предоставление инфраструктурного бюджетного кредита, который помог реализовать проект.

Мы уложились в сроки и сделали все, чтобы пользоваться мостом было максимально безопасно и комфортно. Уверен, жители по достоинству оценят новый объект. Для всех туляков это важнейшее событие.

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Губернатор подчеркнул, что мост позволит разгрузить основные транспортные артерии города, соединить Зареченский округ с Привокзальным и Советским, снизить количество заторов на улицах Октябрьской и Демидовская Плотина и повысить безопасность дорожного движения.

Проект включает строительство путепровода, эстакадного моста, реконструкцию участка набережной Дрейера и прилегающих улиц. Общая стоимость проекта превысила 4,5 млрд рублей.

Его реализация началась в 2022 году с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита, оператором которого является Фонд развития территорий.

В дальнейшем мост может получить развитие и стать частью маршрута общественного транспорта. Этот вопрос будет рассмотрен. 

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В церемонии открытия принял участие почетный гражданин Тульской области и города-героя Тулы, Герой Труда РФ Евгений Дронов.

— Для Тулы строительство моста — грандиозное событие, которое однозначно улучшит транспортную логистику в городе. Много средств сюда вложено, но я уверен, что оно того стоило, — отметил Дронов. 

Он предложил назвать мост «Оружейным»: путепровод проходит через четыре оборонных предприятия и примыкает к «оружейным» улицам — Курковой и Мосина.

Дмитрий Миляев поддержал предложение:

— Идея интересная. Я думаю, туляки тоже должны ее одобрить!

Также Евгений Дронов отметил, что неплохо было бы почистить реку:

— От Зареченского моста до Оружейного надо привести в порядок Упу. Это колоссальные деньги, да. Но вы были в Калуге и Орле, видели в каком состоянии речки, которые протекают по городу? Мы ничем не хуже. Да, это небыстрый процесс, но наверное, включить его в пятилетку можно.

В Тульской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за последние три года отремонтировано 76 дорог общей протяженностью более 274 км. Проведена реконструкция 26 мостов, в том числе трех — в Туле. В 2022 году завершены работы на Баташевском мосту и Демидовском путепроводе. В прошлом году был реконструирован Московский путепровод, по которому идут основные транспортные потоки в направлении столицы.

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сегодня, в 14:38 −1
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