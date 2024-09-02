Туляк Алексей Воробьев сыграет Козодоева в новогоднем телефильме «Небриллиантовая рука»

Фото пресс-службы телеканала ТНТ.

Телеканал ТНТ объявил о старте съёмок нового новогоднего музыкального телефильма «Небриллиантовая рука», в основу сюжета которого ляжет культовая комедия Леонида Гайдая.

Действия развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Контрабандисты Геша и Лелик по заданию шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в спецагента под кодовым именем «007-ён Семёнович».

Как сообщает пресс-служба телеканала, в «Небриллиантовой руке» будут пираты, Джокер и Харли Квинн, Брюс Ли, который будет мстить за еду, робот-милицейский и другие невероятные персонажи, искусно замешанные с оригинальным сюжетом.

Семёна Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, роли контрабандистов Гены Козодоева и Лёлика исполнят Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Кто шеф — зритель узнает в финале и будет шокирован.

Алексей Воробьёв:

— Я прекрасно помню момент приглашения на роль, это очень забавная история. Я спокойно обедал в ресторане, никого не трогал, даже не кусал за ногу, а спокойно слушал аудиокнигу, когда увидел на экране телефона входящий звонок от Тинатин Гивиевны. И, сняв трубку, первое, что я услышал — это неожиданное приветствие «Добрый день, Козодоев!». Сначала я не понял, о чём речь, и подумал, что Тина просто ошиблась номером. Но, как оказалось, Тина Канделаки и Гарик Мартиросян звонят вместе именно мне, чтобы пригласить на эту роль! Дальше — всё как в тумане. Помню, как кричал в ресторане, что еда и напитки всем — за мой счёт. Танцы на барной стойке. Хором пели «Остров невезения», бегали толпой вокруг Патриаршего пруда и пинали в воду отдыхающих, приговаривая «Пшёл вон, щенок!». Трём барышням сделал предложение, но без кольца согласились только две. В общем эти 7 минут моей жизни я помню смутно, но запомню навсегда.