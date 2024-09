В «Искре» в День города создали выставку уличных художников 

Фото Катерины Беловой.

В настоящую творческую мастерскую превратилось в День города городское пространство «Искра». Молодые, яркие и очень талантливые художники представили свои работы на свободную тему.

Роман Устименко, главный архитектор тульской «Искры»:

— «Искра» всегда позиционирует себя как место для возможности реализации разных людей. И я как архитектор, когда только создавалось пространство, всегда мечтал о том, что сюда будут приходить творческие люди: художники, музыканты, диджеи, дизайнеры, — и показывать свое мастерство на публику. И вот сейчас мы сделали некую тульскую движуху с шестью тульскими художниками, построили тумбу, каждый работает в своей технике, показывает свой скилл. Вечером туляки и гости города оценят работы художников и посмотрим, какая наберет больше всего лайков.

Савелий Старостин увлекся созданием картин очень давно, лет в шесть. Он даже ходил в художественную школу, правда, так ее и не окончил. Как признается Савелий, он больше самоучка. Молодой человек работает оператором по наладке оборудования на Тульском молочном комбинате, а всё свободное время посвящает любимому хобби.

Графичная рыба в исполнении Савелия украшает интерьер ресторана Well Well Well. И вот теперь новое творение появится в «Искре».

— Я сначала думал, что нужно будет что-то создавать на тему Дня города, но тема оказалась вольной. Я рисую профили девушек. И я решил продолжить начатый мною цикл картин. Четыре уже есть, и вот пятую я создал тут, это горгона Медуза.

К вечеру уже все будет готово. Фоновую базу я создал с помощью водоэмульсионной краски, основное изображение — баллонов с акриловой краской. Сначала думал, что будет тяжеловато, а в целом неплохо получается.

У меня позиция художника-графика, мне нравится больше рисовать черно-белые картины. Не очень люблю я цвета, может быть, потому что я не умею с их помощью передавать то, что хочу (смеется).

Глеб Салин работает инженером на оборонном предприятии. Пока для него это хобби, которое молодой человек мечтает превратить в профессию. Глеб придумал целый сюжет, на котором изображены мойры — в древнегреческой мифологии богини судьбы.

— Три сестры, которые плетут линию судьбы, линию жизни. Меня вдохновляет мифология, там можно найти много интересных сюжетов, образов, символов. Меня пригласили поучаствовать в этой выставке в День города, и я с удовольствием согласился. Это моя первая работа на улице, я совершенно не уличный художник, а домашний (смеется). Так что для меня сегодня это эксперимент.

Антон Осенний — художник и по образованию, и по велению души. Работает дизайнером в творческом индустриальном кластере «Октава».

— Я хочу показать людям свое искусство. Это то, что я делаю, просто перенесенное в масштаб уличной работы. Это мое первое участие в такой выставке, очень интересно попробовать. Люди, которые уже видели мою работу, назвали ее «Футболисты», и я с ними согласился.

Во всех своих работах всегда я использую только два цвета — синий и красный, это мой стиль. Эти два цвета работают друг с другом на контрасте, они максимально убирают все ненужные детали. Это абстрактная живопись в тех цветах, которые мне нравятся.

Никита Зудов по профессии педагог, окончил филфак, но живописи очень много учился в художественных школах и изостудиях. После окончания университета понял, что свою жизнь хочет связать именно с творчеством.

— Рисую я уже много лет. И я — именно уличный художник. Иногда создаю галерейные работы, но, в основном, занимаюсь стрит-артом, расписываю фасады домов, интерьеры. Не могу мыслить на маленьких форматах, только на больших.

Сегодня я изображаю то, что душе приятно. Не хотелось углубляться в сложные концептуальные идеи. Абстракции, природу я много рисую, а к людям я подхожу потихоньку. Сегодня тренируюсь и создаю профиль девушки. Одно дело нарисовать человека на маленьком формате, и совсем другое — на большом. Поэтому рисую то, что мне пока не так дано. И цветы — ромашки.

Созданные уличными художниками картины останутся в «Искре» до конца осени.

— Каждый художник подпишет свой тег. Люди будут приходить, фотографировать, будут подписываться и таким образом художники будут расти творчески, у них будет больше зрителей, — отметил Роман Устименко.