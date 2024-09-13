Неизвестное мясо и тараканы: Роспотребнадзор закрыл в Туле три кафе

Фото из архива Myslo.

В Туле специалисты Роспотребнадзора проверили организации общественного питания «Чудо Восток» на улице Путейской, «Чинар» на улице Академика Павлова и «Искра» на улице Кутузова в связи с информацией о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

Оказалось, что производственные помещения организаций были заражены насекомыми. Для изготовления кулинарной продукции допускалось использование продовольственного сырья, в том числе мяса говядины, птицы, без товаросопроводительных документов, без информации об изготовителе, сроке годности. Неизвестное мясо и тараканы:

К работе допускался персонал без личных медицинских книжек.

— В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, эксплуатация организаций общественного питания приостановлена управлением до устранения нарушений, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Материалы о временном запрете деятельности направлены в суды.