  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Кухня как лицо нации: в Туле состоялся фестиваль «Национальный квартал» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Кухня как лицо нации: в Туле состоялся фестиваль «Национальный квартал»

Кухня как лицо нации: в Туле состоялся фестиваль «Национальный квартал»

Фестиваль открыл работу экспозиции Национального центра «Россия».

«Национальный квартал» ежегодно становится магнитом для тысяч туляков. Это отличная возможность лучше узнать особенности и обычаи традиций многочисленных национальностей, для которых Тульская область стала родным домом. А лучший способ познакомиться — отведать блюда.

У экспозиции Национального центра «Россия», которая начала свою работу  в Туле в субботу, собрались представители 14 национальных объединений и организаций, работающих в нашем регионе, а также иностранные студенты. Многие пришли не с пустыми руками, а приготовили для туляков самые яркие блюда своей традиционной кухни.

_ZYB6265.jpg

— Мы приготовили в качестве угощения халу — традиционный сдобный шаббатний хлеб, который исконно печется дома. В четверг начинается подготовка, женщина замешивает тесто для халы. Эта традиция жива, мы все соблюдаем ее и передаем своим детям. В пятницу вечером хала подается на стол, зажигаются свечи, наливается бокал вина, произносится молитва за мир, за детей и близких, чтобы было у всех все хорошо, — рассказала Елена Фельдман, руководитель межрегиональной общественной организации поддержки еврейских женщин «Киннор».

_ZYB6257.jpg

Представители азербайджанской диаспоры с нетерпением ждали гостей и накрыли шикарный стол.

_ZYB6299.jpg

— Мы приготовили для туляков шах-плов. Видов плова у нас очень много, без шах-плова не обходится ни одно торжество. Его особенность в том, что он запекается в лаваше, внутри него рис, сухофрукты и мясо. Процесс его приготовления не быстрый, но все ради дорогих гостей. Конечно же в плове целый букет специй. Яркие блюда дарят радость, и сегодня мы хотим, чтобы наши гости тоже ощутили ее. А еще мы угощаем пахлавой и гранатом — символом Азербайджана, — рассказал Хедер Мусаев, представитель азербайджанской диаспоры.

_ZYB6639.jpg

Когда фольга была открыта, потрясающий аромат тут же собрал большую очередь желающих отведать гордость Азербайджана - шах-плов. 

Цыганский стол буквально ломился от блюд. Тут и цыганские голубцы, котлеты, креветки, различные сладости и фрукты. Даже глаза разбегаются!

_ZYB6332.jpg

— Цыгане очень любят гостей и рады, когда ими полон дом. Не важно, гость цыган или нет, когда человек приходит в дом, у него особый статус. Считается, что чем больше гостей в доме, тем больше счастья. Гостям подается все самое лучшее. И сегодня мы подготовились так же. Только самые лучшие и вкусные блюда. А еще очень важна красивая подача. Она даже порой важнее нежели сами блюда. Именно поэтому на столе всегда посуда цвета золота, красивая сервировка — это все признак благополучия. Именно благополучие и счастья в семье — самые важные ценности в цыганской семье, — рассказала Екатерина Абальмаз.

Отведав национальную кухню гости фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах по сальсе и бачате, созданию шпрухов — традиционных немецких красочных картин с пословицами или изречениями, поучиться танцевать лезгинку и, конечно же, посмотреть праздничный концерт, приготовленный национальными творческими коллективами.

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: День города-2024
«Сила Тулы-2024»: как выбирали лучших?
Обзоры / События
«Сила Тулы-2024»: как выбирали лучших?
сегодня, в 12:16, 0 2551 0
В День города в Туле поженились пять пар
Жизнь Тулы и области
В День города в Туле поженились пять пар
сегодня, в 10:59, 29 1828 1
В Туле прошла фотовыставка «Тула молодая»
Жизнь Тулы и области
В Туле прошла фотовыставка «Тула молодая»
вчера, в 21:25, 49 7994 1
Как приготовить полезный завтрак и какое варенье любил Лев Толстой: в Туле прошел гастрофестиваль
Жизнь Тулы и области
Как приготовить полезный завтрак и какое варенье любил Лев Толстой: в Туле прошел гастрофестиваль
вчера, в 21:23, 2 2596 0
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:24 0
Другие статьи по темам
Событие
Национальный кварталфестиваль
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Глава администрации МО Заокский район Атаянц покинул свой пост
Глава администрации МО Заокский район Атаянц покинул свой пост
Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на первый домашний матч сезона
Волейбольная «Тулица» приглашает болельщиков на первый домашний матч сезона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.