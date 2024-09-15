Кухня как лицо нации: в Туле состоялся фестиваль «Национальный квартал»

«Национальный квартал» ежегодно становится магнитом для тысяч туляков. Это отличная возможность лучше узнать особенности и обычаи традиций многочисленных национальностей, для которых Тульская область стала родным домом. А лучший способ познакомиться — отведать блюда.

У экспозиции Национального центра «Россия», которая начала свою работу в Туле в субботу, собрались представители 14 национальных объединений и организаций, работающих в нашем регионе, а также иностранные студенты. Многие пришли не с пустыми руками, а приготовили для туляков самые яркие блюда своей традиционной кухни.

— Мы приготовили в качестве угощения халу — традиционный сдобный шаббатний хлеб, который исконно печется дома. В четверг начинается подготовка, женщина замешивает тесто для халы. Эта традиция жива, мы все соблюдаем ее и передаем своим детям. В пятницу вечером хала подается на стол, зажигаются свечи, наливается бокал вина, произносится молитва за мир, за детей и близких, чтобы было у всех все хорошо, — рассказала Елена Фельдман, руководитель межрегиональной общественной организации поддержки еврейских женщин «Киннор».

Представители азербайджанской диаспоры с нетерпением ждали гостей и накрыли шикарный стол.

— Мы приготовили для туляков шах-плов. Видов плова у нас очень много, без шах-плова не обходится ни одно торжество. Его особенность в том, что он запекается в лаваше, внутри него рис, сухофрукты и мясо. Процесс его приготовления не быстрый, но все ради дорогих гостей. Конечно же в плове целый букет специй. Яркие блюда дарят радость, и сегодня мы хотим, чтобы наши гости тоже ощутили ее. А еще мы угощаем пахлавой и гранатом — символом Азербайджана, — рассказал Хедер Мусаев, представитель азербайджанской диаспоры.

Когда фольга была открыта, потрясающий аромат тут же собрал большую очередь желающих отведать гордость Азербайджана - шах-плов.

Цыганский стол буквально ломился от блюд. Тут и цыганские голубцы, котлеты, креветки, различные сладости и фрукты. Даже глаза разбегаются!

— Цыгане очень любят гостей и рады, когда ими полон дом. Не важно, гость цыган или нет, когда человек приходит в дом, у него особый статус. Считается, что чем больше гостей в доме, тем больше счастья. Гостям подается все самое лучшее. И сегодня мы подготовились так же. Только самые лучшие и вкусные блюда. А еще очень важна красивая подача. Она даже порой важнее нежели сами блюда. Именно поэтому на столе всегда посуда цвета золота, красивая сервировка — это все признак благополучия. Именно благополучие и счастья в семье — самые важные ценности в цыганской семье, — рассказала Екатерина Абальмаз.

Отведав национальную кухню гости фестиваля могли поучаствовать в мастер-классах по сальсе и бачате, созданию шпрухов — традиционных немецких красочных картин с пословицами или изречениями, поучиться танцевать лезгинку и, конечно же, посмотреть праздничный концерт, приготовленный национальными творческими коллективами.