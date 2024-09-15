В «Октаве» собрались стильные авто: большой фоторепортаж

Фото Павла Чесалина.

В День города «Октава» стала едва ли не самым стильным местом в городе. Здесь прошел фестиваль автокультуры. На территории кластера разместили десятки стильных и редких машин.

Среди них — Lamborghini Murcielago, Ferrari Testarossa, Plymouth Prowler, Bentley Arnage LM, Mercedes SL AMG, Mercedes SLR AMG, Mercedes SLS AMG, Marussia, Aurus Senat, Toyota Supra, Porsche 356, Porsche 911 GT2/ Turbo 997, Porsche 911 Turbo 993, Subaru Impreza GC, Morgan Aero 8, Ford Mustang Shelby, Ferrari F12.

О самых ярких моделях, представленных в кластере гостям выставки рассказал специальный гость мероприятия — Сергей Знаемский, ведущий автомобильный журналист страны (журнал «Авторевю»).

Самый яркий представитель выставки — шикарный желтый Lamborghini Murcielago. Этот автомобиль с мотором V12 — настоящее счастье для аудиофилов. Звук ее двигателя достоин восхищения.

Конфигурация мотора V12 — каноническая, сбалансированная, самая яркая и харизматичная в истории автомобильной культуры. Его история переплетена с появлением марки Lamborghini. Ферруччо Ламборгини был промышленником, который выпускал сельскохозяйственную технику. Однажды на заработанные деньги он купил Ferrari. Машина ему не понравилась, он пришел к Энцо Феррари пожаловаться на автобили и посоветовать ему, как их улучшить.

Энцо разозлился и выгнал его. Ферруччо обиделся и в отместку решил сделать свои собственные космолеты, а точнее автомобили. В 1963 году он создал марку Lamborghini и начал как раз с конструкции моторов V12. Тогда его объем был 3,5 литра. В представленном на выставке Lamborghini мотор двигателя — 6,2 литра. Его мощность — 650 лошадиных сил. Что интересно, установлен мотор между салоном и задней осью и при этом развернут задом наперед.

Сцепление и трансмиссия в этом авто как бы внедряются в салон и находятся, по сути, между креслами. Коробка расположена по центру машины, от нее крутящий момент расходится на передние и задние колеса. Это сам по себе шедевр, техническое чудо, да еще такой мощности.

Второе яркое авто — красный Alfa Romeo 4C. Машина примечательна тем, что она хоть и серийная, но полностью сделана из углепластика, который сейчас принято называть карбоном.Двигатель в ней четырехцилиндровый, объем — 1,8 литра, мощность — 240 лошадиных сил.

Машина умеет разгоняться до ста километров в час за 4,5 секунды, но ее скорость — не самое главное достоинство. Эта машина примечательна своей управляемостью, балансом и тем, что в ней нет гидроусилителя руля. Поворачивать руль нужно исключительно силой своих мышц, а это совсем непросто. Такие автомобили не обрели большой популярности, их выпустили всего около 12 тысяч. Машина оставила свой след в истории, но в 2020 году ее сняли с выпуска.

Lotus Evora — это легкость и управляемость. Это представитель легких автомобилей для водителя, с невысокой массой и мощностью, но максимальной энерговооруженностью. В его конструкции есть алюминий, а само авто весит чуть больше тонны. Мощность — до 430 лошадиных сил. Эта машина олицетворяет собой классическую драйверскую культуру.

Платформа Lotus дала жизнь марке Tesla. Первые автомобили Tesla Roadster выпускались именно на ней. Roadster алюминиевый, с похожим кузовом, но только вместо двигателя и топливного бака в нем установлен электромотор и большие батареи.

Сейчас Lotus принадлежит компании Geely и занимается выпуском электрических кроссоверов.

Morgan Aero 8 — британец. Марка Morgan уникальна тем, что она продолжает использовать в своей конструкции ту же самую философию легкого автомобиля для водителя, но эту легкость она достигает, используя дерево. Это звучит безумно для нашего времени, но марка продолжает использовать деревянную конструкцию в кузовах своих машин по сей день.

Верхнюю часть салона делают из ясеня, а на него уже крепят внешние панели кузова. Благодаря этому подходу компания Morgan до сих пор существует. Авто покупают энтузиасты. Выпуск небольшой — всего 800-900 машин в год, но стоят они очень дорого.

Компания пробовала использовать алюминий, но в итоге поняла, что ее сила — в уникальности. Усовершенствованные модели закончили выпускать в 2018 году. Но сейчас Morgan использует алюминиевую современную часть для конструкции шасси, подвески и в основе пола, для того чтобы повысить жесткость и прочность, а также соблюсти требования безопасности.