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«Сила Тулы-2024»: как выбирали лучших?
Фото Екатерины Беловой.

«Сила Тулы-2024»: как выбирали лучших?

На главной площади города прошли соревнования по силовому экстриму.

В День города, 14 сентября, на площади Ленина прошли традиционные соревнования по силовому экстриму «Сила Тулы».

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Они проходят в оружейной столице уже в 20-й раз, и каждый год собирают тысячи зрителей.

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Борис Серегин, организатор соревнований: 

— Оценивают спортсменов очень серьезные судьи. К нам приехали  президент Федерации стронгмена России, а также участник Олимпийских игр 1996 года, мастер спорта международного класса СССР. Спортсмены, показывающие свою силу, понимают, насколько строго их оценивают. Уровень очень высокий.

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В этот юбилейный раз организаторы изменили программу соревнований. Участники показали свою силу в подъеме гантелей (80-100кг) и тяжелого мешка весом до 120 кг, в прохождении дистанции с утяжелителями в двух руках весом до 130 кг каждый. Самым сложным упражнением стало «Ступени силы», во время которого участники поднимались на пьедестал с весом до 220 кг в руках.

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В этом году за звание лучших боролись 22 участника из 12 регионов. Были среди них и представители Тульской области.

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Евгений Новиков, Тула: 

— Я слежу за «Силой Тулы» с 2012 года. 12 лет я просто ходил и смотрел на ребят, а потом решил присоединиться. Почему не сделал это раньше? Не было моей категории — до 95 кг. 

Я госслужащий, а соревнования — это хобби. Спортом я занимаюсь с пяти лет и вот уже более 20 лет беспрерывно хожу в спортзал. Стараюсь каждую неделю проводить минимум три тренировки по полтора-два часа. Если есть свободное время — иду в спортзал. Мне это нравится.

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Виктор Хромых, Новомосковск:

— Выступаю в категории до 110 кг. Занимаюсь стронгменом 8 лет, и на моем счету много соревнований. Ради «Силы Тулы» в этом году скинул 10 кг за месяц, потому что иначе не подошел бы для категории. Сидел на твороге, тренировался. Жаль, что силовые от похудения тоже скинулись. Результатом сегодня не очень доволен. Но у меня нет амбиций занять первое место, это не главное. Я приехал сюда вместе с ребятами, мне интересен процесс соревнований, потому что противники очень сильные. 

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В этом году «Сила Тулы» вышла на международный уровень. Для участия приехали спортсмены из Ирана. Одна из них -17-летняя Хасти Дарахшанде.

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— У нас в Иране женщины почти не занимаются стронгменом. Это большая редкость. Это вообще первый раз, когда женщина выступает в этой дисциплине за границей. Я занимаюсь всего год, но очень стараюсь. Думаю, это не последние мои соревнования.

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Сюжет: День города-2024
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Автор:
вчера, в 12:16 +1
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