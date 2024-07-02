«Светлые головы»: во дворе тульского музея скульпторы за неделю создадут четыре работы

В Туле начал работу скульптурный симпозиум «Светлые головы» (6+). Его участниками стали четыре автора: Ольга Хан, Фёдор Воробьёв, Александр Ворохоб и Сергей Соболев. Каждый из них за неделю создаст работу на заданную тему.

«Под „скульптурным симпозиумом“ мы подразумеваем не только демонстрацию широкой публике процесса появления скульптуры… Симпозиум в ТИАМе — это приглашение публики к разговору о скульптуре как важной части городской среды и шире — предметного мира. Также он направлен на преодоление проблемы обезличенности городской (жизненной) среды и дефицита художественного воспитания. Проект обращен к неспециализированному зрителю», — говорится в анонсе мероприятия.

Иными словами, помимо того, что любой желающий — буквально во дворе музея — сможет увидеть этапы работы над скульптурным произведением, каждая из работ будет посвящена симпозиуму и через неделю мы сможем увидеть авторскую интерпретацию его тематики и названия.

Кроме создания скульптур в программу войдут дискуссии с авторами, лекции, интервью.

В понедельник в рамках открытия состоялся показ фильма Такеши Китано «Ахиллес и черепаха» (2008). Фильм приглашал гостей к разговору о том, должен ли художник гнаться за модой. Именно об этом мы и поговорили со скульпторами.

— Искусство никому ничего не должно. Но без него люди не могут жить. Оно всегда присутствует в той или иной мере. Если искусства нет, человеку станет тоскливо и бессмысленно. Оно несет ему некие эмоциональные и ментальные коды, которые не всегда логически даже прослеживаются. Искусство — диалог, это обмен информацией между автором и зрителем, который в итоге обогащает жизнь и заставляет над чем-то задуматься, — считает московский скульптор Сергей Соболев.

Сергей Соболев родился в 1975 году. Окончил Московский академический художественный лицей, а после одноименный институт имени В. И. Сурикова. Член секции скульптуры МСХ и ОМС, член Союза дизайнеров Москвы. Скульптор, художник, метадизайнер, архитектор, арт-теоретик, куратор. Руководитель Центра современной скульптуры и дизайна «МЕТАОБЪЕКТ». Был руководителем и креативным директором дизайн-студии «Neplosko», студии «MOSSart» и проекта «Неоклассика».

Сергей работает в области современной скульптуры, арт-дизайна, концептуальной архитектуры, автор многочисленных скульптур, арт-объектов, артпроектов и дизайн-проектов. Участник и лауреат множества конкурсов в области скульптуры, дизайна и архитектуры, провёл более 50 тематических и персональных выставочных проектов.

— Сегодняшний художник пытается вылезти в пространство, но оно очень табуировано. Можем ли мы говорить о том, что городская среда, представленная в основном памятниками, имеет авторство? В большинстве случаев нет, поскольку памятник сильно зависит от желания заказчика и мнения рядовых горожан. Авторство же — это позиция, ты её заявляешь и выходишь на диалог. А готово ли общество к диалогу? Не всегда. Но я уверен, что скульптор не должен ждать, когда будет готово общество и пространство. Мы делаем скульптуру, а вокруг нее пусть строят города. Если продолжать ждать, пока среда дорастет, то ты навсегда останешься оформителем, — рассуждает скульптор Александр Ворохоб.

Александр родился в 1974 году в подмосковной Электростали. Окончил художественно-графический факультет МПГУ и аспирантуру в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова. Работает в монументальной, монументально-декоративной и станковой скульптуре.

Работы Ворохоба хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Парке искусств «Музеон» (Москва), на острове Итуруп (Сахалинская область), Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» (Московская область), «Арка искусств МПГУ» (Москва), Историко-архитектурном музее «Палаты Строгановых» (Усолье, Пермский край), Музее «NUS», Национальной галерее Сингапура, Музее Гонконгского университета, Музее Китайского университета в Гонконге, собраниях частных галерей России, Лондона, Амстердама, Парижа, Венеции.

— Скульптура — это то, чем я измеряю свое время, — заметил Александр в одной из бесед.

— В моей жизни так сложилось, что никогда не стояло выбора, кем быть. Поэтому скульптором я родился, — признаётся Фёдор Воробьёв. — В рамках симпозиума я буду создавать голову. Много или мало времени уйдёт на создание — не могу сказать. Всё всегда зависит от вдохновения, а оно есть. Возможно, буду работать по ночам, потому что не жарко и нет никого рядом. А значит, можно наслаждаться процессом. В качестве материала выбрал дореволюционный кирпич, из которого был когда-то построен купеческий дом. Из этих небольших кирпичиков и будет создаваться работа, которая напрямую перекликается с архитектурой, домом, храмом.

Фёдор Воробьёв из Москвы, окончил МСХШ, МГАХИ им. В. И. Сурикова. Член Российского союза художников, член секции скульптуры МСХ и ОМС. Участник множества российских и международных выставок. Лауреат выставки «Молодые художники России». Автор и создатель скульптурного фонтана у жилого комплекса во 2-м Обыденском переулке (Москва).

Бюст А. С. Попова авторства мастера установлен в здании Министерства связи РФ и Зале славы Международного центра связи в Женеве. Фёдор – автор фонтана у медицинского центра на улице Тимура Фрунзе, Москва (2008). Финалист конкурса на создание памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе» на Поклонной горе.

Скульптор – участник итоговой выставки проектов конкурса в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (Москва, 2010). Участник симпозиума по деревянной скульптуре в музее-заповеднике «Горки Ленинские» (2014), I Международного конкурса геодизайна «Итуруп Стиль» (2017). Работы Фёдора хранятся в частных коллекциях Москвы, Женевы, Лондона, Италии.

— Искусство должно быть не модным, а актуальным. Оно двигает умы и вызывает ассоциации у того, кто смотрит на работу, создавая диалог между художником и зрителем. И даже если человек не понимает, что имел ввиду автор, а находит свои эмоции и метафоры для работы — это здорово. Они иногда даже бываю интереснее, чем те, которые ты сам придумал, — делится Ольга Хан. — Моё искусство — это своего рода «дневниковые записи»: фиксация эмоций и событий, которые происходят. Скульптура позволяет мне хорошо их запомнить.

Ольга окончила Московский государственный университет сервиса, кафедра изобразительного и прикладного искусства. Член секции скульптуры МСХ и ОМС, участник московских, российских и международных выставок. Её работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, временной экспозиции Политехнического музея на территории ВВЦ, Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева, Тульском историко-архитектурном музее, Музее науки ННГУ «Нижегородская Радиолаборатория», Инновационном культурном центре в Калуге, частных коллекциях в России и за рубежом.

Скульпторы только начали работу над своими проектами. Утром, днём и вечером можно наблюдать за тем, как создаются скульптуры, беседовать с авторами, фотографировать, дискутировать, слушать лекторов и предлагать свои версии арт-объектов для Тулы.