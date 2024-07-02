Тульский «Арсенал» со счётом 3:0 проиграл «Химкам»

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Во втором контрольном матче на поле вышли Сугробов, Суханов, Ботака, Большаков, Жилкин, Кайнов, Дмитриев, Раздорских, Гелоян, Липовой и Минаев. «Арсенал»

Встреча началась с неприятности – Роман Минаев получил по голове и был заменён на Илью Азявина. На 14-й минуте мяч в ворота туляков отправил полузащитник Резиуан Мирзов, ранее выступавший за «Арсенал». Перед этим мячом в штрафной «Химок» был спорный момент: Раздорских получил по ногам от Глушакова, но судья этого не увидел.

Летняя жара дала о себе знать – ни одной из команд до конца тайма так и не удалось забить гол. Во второй части встречи в стане туляков произошли замены – вышли Попов, Левашов, Ткачев, Шевченко, Зуев, Ли-Са, Печенкин, Мельников, Никитин и Хабибов.

На 86-й минуте Александр Руденко забил второй гол в ворота туляков. На последней минуте основного времени «Химки» увеличили преимущество. Итог – 3:0 не в пользу туляков.