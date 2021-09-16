Рок-группа Wildways приезжает в Тулу
25 сентября в клубе Backstage состоится долгожданное возвращение группы Wildways с презентацией альбома Anna. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Группа Wildways появилась в Брянске в 2009 году и изначально называлась Sarah Where Is My Tea. С этим названием было выпущено два альбома в стилях металкор и пост-хардкор. Второй альбом Love & Honor был тепло встречен иностранной публикой, поэтому в 2014 году музыканты приняли непростое решение о смене названия на Wildways. К этому времени на их счету уже было несколько европейских российских туров.
В 2016 году музыканты подписали контракт с американским лейблом, благодаря чему их следующий альбом Into The Wild стал знаком слушателям в США, а работа с продюсером помогла выйти на новый уровень творчества. В Америке же был снят неоднозначный клип на трек Faka Faka Yeah, который был негативно встречен российскими фанатами, однако очень понравился американцам и европейцам. Wildways не боятся пробовать новое, много экспериментируют со звучанием и текстами.
Особенно интересны их концептуальные альбомы: в Day X (2018) герой рассуждает о конце света, а Anna (2020) воплощает в себе образ идеальной возлюбленной.
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