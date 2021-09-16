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Рок-группа Wildways приезжает в Тулу

Рок-группа Wildways приезжает в Тулу

25 сентября в клубе Backstage состоится долгожданное возвращение группы Wildways с презентацией альбома Anna. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Группа Wildways появилась в Брянске в 2009 году и изначально называлась Sarah Where Is My Tea. С этим названием было выпущено два альбома в стилях металкор и пост-хардкор. Второй альбом Love & Honor был тепло встречен иностранной публикой, поэтому в 2014 году музыканты приняли непростое решение о смене названия на Wildways. К этому времени на их счету уже было несколько европейских российских туров.

В 2016 году музыканты подписали контракт с американским лейблом, благодаря чему их следующий альбом Into The Wild стал знаком слушателям в США, а работа с продюсером помогла выйти на новый уровень творчества. В Америке же был снят неоднозначный клип на трек Faka Faka Yeah, который был негативно встречен российскими фанатами, однако очень понравился американцам и европейцам. Wildways не боятся пробовать новое, много экспериментируют со звучанием и текстами.

Особенно интересны их концептуальные альбомы: в Day X (2018) герой рассуждает о конце света, а Anna (2020) воплощает в себе образ идеальной возлюбленной.

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:48 0
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