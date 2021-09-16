В Новомосковске на химпредприятии рабочий упал с 4-метровой эстакады и разбился

Фото с места происшествия.

15 сентября на одном из химических предприятий Новомосковска 52-летний работник промывал железнодорожную цистерну и упал с эстакады на железнодорожные пути. Высота падения составила около четырех метров.

Мужчина получил серьезные травмы: переломы ребер и бедра, черепно-мозговую травму. Сейчас он в больнице, его прооперировали и его жизни ничего не угрожает. Вред здоровью работника медики оценили как тяжкий.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и определение круга лиц, ответственных в организации за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.