Фото с места происшествия.
В Новомосковске на химпредприятии рабочий упал с 4-метровой эстакады и разбился
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
15 сентября на одном из химических предприятий Новомосковска 52-летний работник промывал железнодорожную цистерну и упал с эстакады на железнодорожные пути. Высота падения составила около четырех метров.
Мужчина получил серьезные травмы: переломы ребер и бедра, черепно-мозговую травму. Сейчас он в больнице, его прооперировали и его жизни ничего не угрожает. Вред здоровью работника медики оценили как тяжкий.
Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и определение круга лиц, ответственных в организации за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.
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