В Туле трамваи и троллейбусы на несколько дней изменят схему движения
Это связано с ремонтом дорог.
На время проведения ремонтных работ будет ограничено движение трамваев:
- по ул. Металлургов 16 и 17 сентября, а также с 20 по 24 сентября в период с 22.00 до 5.00, 18 и 19 сентября в период с 21.00 до 5.00;
- на пересечении улиц Октябрьской и Демидовская Плотина 16 и 17 сентября в период с 22.00 до 5.00.
Последний участок также касается и троллейбусов.
16 и 17 сентября с 22.00 до 5.00 трамваи будут ходить по измененной схеме:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
7
|
ст-н «Металлург» — Щегловская Засека
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
9
|
Московский вокзал –
ст-н «Металлург»
|
в депо
|
10
|
ст-н «Металлург» — кондитерская фабрика
|
в депо
|
12
|
ст-н «Металлург» — кондитерская фабрика
|
пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо
|
13
|
пос. Менделеевский —
ст. «Металлург»
|
пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок – ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо
|
14
|
пос. Менделеевский —
ст. «Металлург»
|
пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо
18 и 19 сентября с 21.00 до 5.00, а также с 20 по 24 сентября с 22.00 до 5.00:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
7
|
ст-н «Металлург» — Щегловская засека
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская засека
|
9
|
Московский вокзал-
ст-н «Металлург»
|
ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо
|
10
|
ст-н «Металлург» — кондитерская фабрика
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
|
13
|
пос. Менделеевский —
ст. «Металлург»
|
пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо
Троллейбусы будут ходить 16 и 17 сентября с 22.00 до 5.00 по следующей схеме:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
Станция Южная —
Малые Гончары
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Малые Гончары
|
2
|
Станция Южная —
ул. Курковая
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Малые Гончары
|
4
|
Станция Южная —
пос. Горелки
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки
|
5
|
Станция Южная — Московский вокзал
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки
|
6
|
Московский вокзал —
пос. Горелки
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки
|
7
|
Московский вокзал —
ул. Курковая
|
ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Малые Гончары