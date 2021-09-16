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В Туле трамваи и троллейбусы на несколько дней изменят схему движения
Фото из архива Myslo.

В Туле трамваи и троллейбусы на несколько дней изменят схему движения

Это связано с ремонтом дорог.

На время проведения ремонтных работ будет ограничено движение трамваев:

  • по ул. Металлургов 16 и 17 сентября, а также с 20 по 24 сентября в период с 22.00 до 5.00, 18 и 19 сентября в период с 21.00 до 5.00;
  • на пересечении улиц Октябрьской и Демидовская Плотина 16 и 17 сентября в период с 22.00 до 5.00.

Последний участок также касается и троллейбусов.

16 и 17 сентября с 22.00 до 5.00 трамваи будут ходить по измененной схеме:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

7

ст-н «Металлург» — Щегловская Засека

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

9

Московский вокзал –

ст-н «Металлург»

в депо

10

ст-н «Металлург» — кондитерская фабрика

в депо

12

ст-н «Металлург» — кондитерская фабрика

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

13

пос. Менделеевский —

ст. «Металлург»

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок – ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

14

пос. Менделеевский —

ст. «Металлург»

пр. Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

18 и 19 сентября с 21.00 до 5.00, а также с 20 по 24 сентября с 22.00 до 5.00:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

7

ст-н «Металлург» — Щегловская засека

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская засека

9

Московский вокзал-

ст-н «Металлург»

ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

10

ст-н «Металлург» — кондитерская фабрика

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

13

пос. Менделеевский —

ст. «Металлург»

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

Троллейбусы будут ходить 16 и 17 сентября с 22.00 до 5.00 по следующей схеме:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

Станция Южная —

Малые Гончары

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Малые Гончары

2

Станция Южная —

ул. Курковая

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Малые Гончары

4

Станция Южная —

пос. Горелки

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки

5

Станция Южная — Московский вокзал

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки

6

Московский вокзал —

пос. Горелки

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — пос. Горелки

7

Московский вокзал —

ул. Курковая

ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Пузакова — ул. Малые Гончары

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:55 +1
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