В Туле трамваи и троллейбусы на несколько дней изменят схему движения

На время проведения ремонтных работ будет ограничено движение трамваев:

Последний участок также касается и троллейбусов.

16 и 17 сентября с 22.00 до 5.00 трамваи будут ходить по измененной схеме:

18 и 19 сентября с 21.00 до 5.00, а также с 20 по 24 сентября с 22.00 до 5.00:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 7 ст-н «Металлург» — Щегловская засека Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская засека 9 Московский вокзал- ст-н «Металлург» ул. Коминтерна — ул. Советская — Демидовский путепровод — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо 10 ст-н «Металлург» — кондитерская фабрика Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе 13 пос. Менделеевский — ст. «Металлург» пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — депо

Троллейбусы будут ходить 16 и 17 сентября с 22.00 до 5.00 по следующей схеме: