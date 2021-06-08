В Туле прошел футбольный фестиваль для девочек

Фото предоставлено ЖФК «Тула».

В манеже Центрального стадиона прошел футбольный фестиваль, посвященный завершению проекта Playmakers. Мероприятие провел женский футбольный клуб «Тула».

Напомним, Playmakers — система уникальных тренировок, разработанная для вовлечения в футбол девочек в возрасте 5−8 лет через движение, игру и сюжеты диснеевских мультфильмов.

Девочки с тренерами и супергероями из мультфильмов показали, чему они научились за месяц тренировок по программе.

Также прошел турнир по PANNA 1×1 для более старших воспитанниц ЖФК «Тула». Его провел Роман Четвергов, специалист молодежного центра «Спектр», реализующий это направление в нашем городе.



Уже стартовала запись на второй блок проекта Playmakers, который будет проходить в сентябре. Подробности по телефону 8 (906) 623-42-65.