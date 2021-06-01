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2 июня из-за масштабных отключений тулякам бесплатно раздадут воду

2 июня из-за масштабных отключений тулякам бесплатно раздадут воду

На Масловско-Песоченском водозаборе будут проводиться профилактические работы.

Завтра, 2 июня, в южной части Тулы ожидаются перебои с водой. Специалисты «Тулагорводоканала» остановят Масловско-Песоченский водозабор, чтобы подготовить его к работе в зимних условиях.
 
Жителям Центрального, Советского, Привокзального округов в течение суток будут бесплатно раздавать питьевую и техническую воду.
 
Адреса выдачи питьевой и технической воды:
 
 
 
  • 10.00-12.00, 16.00-18.00 пр. Ленина, 111
  • 12.00-14.00, 18.00-20.00 пр. Ленина, 135
  • 14.00-16.00, 20.00-21.00 Городской пер., 33-а – ул. Рязанская, 32, корп. 3
  • 8.00-14.00 ул. Макаренко, 9-б

Также воду будут подвозить в дошкольные, школьные и медицинские учреждения.

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