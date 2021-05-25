«Пройти по полю»: Манижа едет на фестиваль «Дикая Мята»

Источник фото - инстаграм manizha

Манижа, за которую в минувшие выходные болела вся страна в финале «Евровидения-2021», едет выступать на «Дикую Мяту»!

Она прошла путь от музыкальных видеоколлажей в Инстаграме до финала нашумевшего конкурса. Зрелищный манифест «Russian Woman», который прозвучал на «Евровидении», будет впервые представлен на фестивальном поле в live-формате перед зрителями «Дикой Мяты» уже в июне. Ироничная и актуальная «Русская женщина» — «Рашн Вуман» с первого дня не сходит с топа просмотров канала «Евровидения» на YouTube. Творчество Манижи — это вселенная, где каждый находит что-то свое.

«Дикая Мята» станет первым фестивалем, в лайн-апе которого заявлена Манижа. Пять лет назад выступление Манижи на «Дикой Мяте» стало яркой жемчужиной среди концертов фестиваля, и организаторы поддержали артистку, пригласив ее в этом году. Увидеть обновленную программу Манижи, получить новые эмоции, стать ближе к тем ценностям, которые артистка транслирует в своем творчестве, сможет каждый гость «Дикой Мяты».

Фестиваль «Дикая Мята» состоится 18−20 июня 2021 в Бунырево Тульской области, мероприятие обещает стать ярким музыкальным впечатлением этого лета. «Дикая Мята» первой среди крупных мероприятий получила официальное разрешение на проведение, и в этом году ждет на поле своих зрителей и музыкантов.

Кроме Манижи в лайн-апе заявлены: «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», The Big Push, Ren, Tequilajazzz, Алёна Швец, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие.

Помимо легендарного лайн-апа, комфорт и безопасность — отличительная черта фестиваля. Каждый, кто приезжает на «Мяту», может быть уверен в том, что все на мероприятии сделано с любовью к посетителям: от питьевых фонтанчиков до бесплатных душевых, от комфортных кемпингов с освещенными улицами до трансферов из гостиниц.

Фестиваль будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

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