Нацпроект «Экология»: Тульская область готовится к переходу на раздельный сбор отходов

Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) идет уже более двух лет. Она призвана сделать обращение с отходами более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы отходов, размещаемых на полигонах.

Предполагается, что к 2026 году абсолютно весь мусор будет отсортирован, а к 2030 — на полигоны направится только его половина.

В рамках перехода на новую систему впервые были определены реестры контейнерных площадок во всех населенных пунктах. По поручению губернатора Алексея Дюмина муниципалитетам выделены дополнительные средства, на которые было создано более 3300 новых площадок.

Региональные операторы полностью обновили контейнеры (более 21 тысячи единиц). На сегодня автопарк региональных операторов оснащен спутниковым навигационным оборудованием, при каждом посещении контейнерной площадки проводится фотофиксация до и после вывоза ТКО.

Работа региональных операторов на территории региона и контроль за ней выстроены таким образом, что локальные проблемные вопросы устраняются в оперативном порядке и не влекут за собой системного ухудшения качества услуги.

Регоператоры предоставляют скидки на оплату услуги по обращению с ТКО многодетным семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей; и гражданам, имеющим в собственности неиспользуемые жилые объекты недвижимости.

По словам министра, в регионе ведется подготовка к переходу на раздельный сбор отходов.

«Успех внедрения раздельного сбора отходов в двух вещах: первая — инфраструктура, вторая — доверие. Люди готовы заниматься раздельным сбором. Но нужна инфраструктура: когда мы выходим из подъезда, нам нужен контейнер для полезных фракций. И крайне важный вопрос — доверие. Когда мы уверены, что мусор действительно поехал на переработку», — сказал Юрий Панфилов.

Тульская область готовит заявку в Минприроды России на субсидию на приобретение специализированных контейнеров. Прорабатывается вопрос внедрения раздельного сбора отходов на территории образовательных и медицинских учреждений региона.

Министр заявил, что в первую очередь предлагается рассмотреть возможность внедрения раздельного сбора отходов в образовательных и медицинских учреждениях Тулы, Новомосковска и Щекино. Для эффективной работы системы необходимо участие управляющих организаций в контроле за распределением отходов по мусорным бакам. Для ускорения развития этой сферы необходимо создать промышленные мощности по переработке ТКО.

«Основная задача — научиться превращать в новые продукты вторичное сырье, которое появится в результате сортировки и переработки. Это и пластик, и металл, и бумага, и стекло — все то, что мы можем извлечь из ТКО», — отметил Юрий Панфилов.

В Тульской области ведется работа по созданию объектов обращения с отходами, которые комплексно обеспечат переработку мусора и извлечение из него полезных компонентов с максимальным использованием наилучших доступных технологий.

В Дубенском районе открыт современный комплекс по обработке ТКО компании «МСК-НТ».

В областном центре создается Экотехнопарк «Тула», включающий в себя комплекс по переработке отходов и объект размещения отходов компании «Хартия».

Строительство 1-го этапа этого комплекса завершено.

На 2-м этапе строительства запланировано создание мусороперерабатывающего объекта мощностью 480 тыс. тонн в год.

Проект этого комплекса позволяет рассматривать ТКО как сырьевую базу, которая подлежит не уничтожению и сжиганию, а рециклингу и возвращению в оборот. Комплексный подход, сочетающий сортировку ТКО с извлечением вторсырья и переработки остатка с извлечением энергии, обеспечивает максимальную экономическую и экологическую эффективность.

В Узловском районе будет создан индустриальный комплекс обработки, утилизации и размещения отходов мощностью 300 тыс. т/год. Действующий полигон предполагается закрыть для приема ТКО после его заполнения до проектной отметки к началу 2022 года, а затем — приступить к рекультивации.

Переход на новую систему в регионе полностью соответствует показателям федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология».

В своем Послании губернатор Алексей Дюмин отметил, что в регионе ведется активная работа по освобождению от накопленного экологического ущерба.

Из 33 крупных муниципальных свалок на начало 2021 года ликвидировано 23.

Разработка проектов по рекультивации оставшихся объектов будет начата в текущем году. Кроме того, в этом году будут реализованы мероприятия по ликвидации 2 недействующих полигонов в Киреевском районе, а также свалки площадью 11 га в Кимовском районе. На последний объект выделены федеральные средства в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Дополнительно за счет средств регионального бюджета ликвидировано более 80 несанкционированных свалок в муниципалитетах.