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Незаконная добыча воды в Тульской области: виновный заплатит 2,5 млн рублей

Незаконная добыча воды в Тульской области: виновный заплатит 2,5 млн рублей

Тульская природоохранная прокуратура проверила работу муниципального казенного предприятия «Нарышкинское ЖКХ».

В результате проверки установлено, что с 1 января 2018 года по 1 января 2021 года предприятие без разрешения добывало подземную воду из скважин, расположенных в Тепло-Огаревском районе.

В результате этих незаконных действий МКП получило доход в 2,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере». В ходе расследование будет установлен виновник произошедшего, который и возместит государству 2,5 млн рублей. 

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
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