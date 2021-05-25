Незаконная добыча воды в Тульской области: виновный заплатит 2,5 млн рублей

В результате проверки установлено, что с 1 января 2018 года по 1 января 2021 года предприятие без разрешения добывало подземную воду из скважин, расположенных в Тепло-Огаревском районе.

В результате этих незаконных действий МКП получило доход в 2,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере». В ходе расследование будет установлен виновник произошедшего, который и возместит государству 2,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.