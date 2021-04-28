новости
новости
Регистрация
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц

В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц

Самое раннее из представленных на выставке датировано 1830-ми годами.

Коллекция подвесных* фарфоровых яиц, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе, заводах Товарищества М. С. Кузнецова в Москве, заводе Батенина, заводе братьев Корниловых, заводах Гжели и частных фарфоровых производствах, открыта с сегодняшнего дня для посетителей Тульского филиала Государственного исторического музея.

Традиция дарить фарфоровые яйца на Пасху в России появилась почти одновременно с запуском первого фарфорового завода. Первая партия была изготовлена в 1749 году, и с этого года среди купцов, дворян и членов царской семьи появилась непреложная традиция дарить фарфоровые яйца на Пасху. Такой подарок являлся особым знаком внимания и высоко ценился. 

*Подвесные пасхальные яйца имели сквозное отверстие для ленты с бантом внизу и петлей вверху. Их подвешивали в красный угол под иконы. На Императорском фарфоровом заводе даже существовал целый церемониальный процесс «надвязки бантов» на расписанные яйца. 

 

Самое раннее яйцо, которое представлено на выставке, датировано 1830-ми годами.

На выставке представлены 30 яиц, но они максимально отражают разнообразие их декора: это прежде всего библейские сюжеты, цветочные букеты и растительные мотивы, пейзажи и узнаваемые городские здания.  По ним можно проследить не только развитие фарфорового производства Российской империи в XIX — начале ХХ века, но и модные тенденции в оформлении сувенирной продукции, на которые чутко реагировали фабриканты.

Одно из пасхальных яиц, которые изготовили мастера Императорского фарфорового завода, выполнено из цветного «бисквита» — особого вида матового фарфора. На него с одной стороны нанесены белые рельефные изображения Мадонны с младенцем Христом иконографии Сикстинской Мадонны Рафаэля, с другой — композиция из креста на фоне лучей с надписью «Христосъ Воскресе».

Еще одна гордость выставки – уникальная фаянсовая икона «Воскресение Христово», изготовленная на Императорском Киево-Межигорском казенном фаянсовом заводе в 1840-х годах.

Галерея
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 1
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 2
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 3
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 4
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 5
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 6
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 7
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 8
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 9
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 10
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 11
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 12
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 13
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 14
В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц, Фото: 15
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 17:04 +3
Другие статьи по темам
Событие
выставкапасхальные яйцафарфоровые яйца
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Гибель детей на пожаре в Кимовске: мать погибших мальчиков арестована
Гибель детей на пожаре в Кимовске: мать погибших мальчиков арестована
ВТБ: спрос на гостиницы Золотого кольца восстановился к допандемийному уровню
ВТБ: спрос на гостиницы Золотого кольца восстановился к допандемийному уровню
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.