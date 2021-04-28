В Туле открылась выставка старинных фарфоровых пасхальных яиц

Коллекция подвесных* фарфоровых яиц, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе, заводах Товарищества М. С. Кузнецова в Москве, заводе Батенина, заводе братьев Корниловых, заводах Гжели и частных фарфоровых производствах, открыта с сегодняшнего дня для посетителей Тульского филиала Государственного исторического музея.

Традиция дарить фарфоровые яйца на Пасху в России появилась почти одновременно с запуском первого фарфорового завода. Первая партия была изготовлена в 1749 году, и с этого года среди купцов, дворян и членов царской семьи появилась непреложная традиция дарить фарфоровые яйца на Пасху. Такой подарок являлся особым знаком внимания и высоко ценился.

*Подвесные пасхальные яйца имели сквозное отверстие для ленты с бантом внизу и петлей вверху. Их подвешивали в красный угол под иконы. На Императорском фарфоровом заводе даже существовал целый церемониальный процесс «надвязки бантов» на расписанные яйца.

Самое раннее яйцо, которое представлено на выставке, датировано 1830-ми годами.

На выставке представлены 30 яиц, но они максимально отражают разнообразие их декора: это прежде всего библейские сюжеты, цветочные букеты и растительные мотивы, пейзажи и узнаваемые городские здания. По ним можно проследить не только развитие фарфорового производства Российской империи в XIX — начале ХХ века, но и модные тенденции в оформлении сувенирной продукции, на которые чутко реагировали фабриканты.

Одно из пасхальных яиц, которые изготовили мастера Императорского фарфорового завода, выполнено из цветного «бисквита» — особого вида матового фарфора. На него с одной стороны нанесены белые рельефные изображения Мадонны с младенцем Христом иконографии Сикстинской Мадонны Рафаэля, с другой — композиция из креста на фоне лучей с надписью «Христосъ Воскресе».

Еще одна гордость выставки – уникальная фаянсовая икона «Воскресение Христово», изготовленная на Императорском Киево-Межигорском казенном фаянсовом заводе в 1840-х годах.