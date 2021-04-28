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Гибель детей на пожаре в Кимовске: мать погибших мальчиков арестована

Гибель детей на пожаре в Кимовске: мать погибших мальчиков арестована

Трагедия произошла 25 апреля.

В Кимовске арестована 34-летняя местная жительница, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум своим малолетним детям.
 
Напомним, жертвами трагедии, которая произошла утром 25 апреля, стали двое мальчиков семи и четырех лет. 
 
 
Следователями установлено, что обвиняемая ушла из квартиры в указанное время, заперев дверь квартиры на ключ. В период с 6.00 до 7.30 в квартире произошел пожар [предположительная причина возгорания – включенный в сеть электроприбор]. Дети скончались от отравления окисью углерода. Обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом ей деянии. Ее заключили под стражу до 25 июня.

 
Мера пресечения в виде ареста выбрана из-за того, что, по мнению следователей, женщина может скрыться от предварительного следствия или суда, чтобы избежать уголовной ответственности, поскольку обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. 
 
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Авторы: Артем Жильцов, Сергей Стариков
Фотографы: Юлия Королева, Сергей Стариков
сегодня, в 17:18 +3
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