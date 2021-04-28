Гибель детей на пожаре в Кимовске: мать погибших мальчиков арестована

В Кимовске арестована 34-летняя местная жительница, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум своим малолетним детям.

Напомним, жертвами трагедии, которая произошла утром 25 апреля, стали двое мальчиков семи и четырех лет.

Следователями установлено, что обвиняемая ушла из квартиры в указанное время, заперев дверь квартиры на ключ. В период с 6.00 до 7.30 в квартире произошел пожар [предположительная причина возгорания – включенный в сеть электроприбор]. Дети скончались от отравления окисью углерода. Обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом ей деянии. Ее заключили под стражу до 25 июня.

Мера пресечения в виде ареста выбрана из-за того, что, по мнению следователей, женщина может скрыться от предварительного следствия или суда, чтобы избежать уголовной ответственности, поскольку обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.