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ВТБ: спрос на гостиницы Золотого кольца восстановился к допандемийному уровню

ВТБ: спрос на гостиницы Золотого кольца восстановился к допандемийному уровню

В апреле россияне потратили на бронирование гостиниц в пределах Золотого кольца 3,8 млн рублей – столько же, сколько и в допандемийном 2019 году.

Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Траты на авиаперелеты и туры по этому туристическому маршруту составили 3 млн рублей – эти цифры также вышли на уровень аналогичных трат россиян в 2019 году. По сравнению с апрелем 2020 года траты увеличились в 6 и 2 раза соответственно.

В целом по России расходы туристов на бронирование гостиниц в апреле ожидаемо в сотни раз выросли к апрелю 2020 года, когда был введены ограничения в связи с COVID-19. Однако и к допандемийному апрелю 2019 года зафиксирован существенный рост спроса на российские отели: количество транзакций увеличилось год к году на 34%, а оборот – на 60%.

В 3,5 раза выросла выручка гостиниц Калининграда, втрое – Краснодарского края. В 2,5 раза вырос спрос на бронирование гостиниц в Московской и Нижегородской областях, вдвое – в местах размещения на Алтае и в Екатеринбурге, в 1,5 раза – на Ставрополье. На 70% увеличили выручку отели Байкала, на 60% - Ленинградской области и Казани, на 40% - в Санкт-Петербурге. Рекордный всплеск интереса туристов ощутили в Териберке Мурманской области – там выручка гостиниц к 2019 году увеличилась почти в 9 раз.

Между тем, по данным эквайринга ВТБ, расходы россиян на авиабилеты и туры не восстановились к допандемийному уровню и составили по итогам трех недель апреля около 4 млрд рублей – на 16% меньше, чем два года назад. Российские авиакомпании и туроператоры переориентировались на внутренние направления, однако полностью компенсировать выручку, выпадающую из-за коронавирусных ограничений, им пока не удалось.

«Параллельно с ростом интереса россиян к внутреннему туризму активно развивается инфраструктура. Поэтому на майские праздники многие россияне выбрали внутренние направления для традиционного весеннего отдыха и начали активно бронировать туры по России на лето, а также отправились за город. Мы ожидаем, что в течение длинных майских выходных и в летний сезон выручка российских гостиниц и туроператоров, специализирующихся на российских направлениях, может кратно вырасти даже к допандемийному 2019 году. Этому будет способствовать как ограничение на зарубежные поездки, связанное с пандемией, так продление госпрограммы кешбэка на внутренний туризм. Кроме того, дополнительную выручку турагентства получат за счет роста популярности детских оздоровительных лагерей, половина стоимости которых будет возвращаться родителям от государства», – комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.

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