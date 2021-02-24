Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

«Пара из будущего» (12+)

«Синема Парк» приглашает 3 марта на премьеру самой пронзительной комедии этой весны — «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой. Режиссёром картины выступил Алексей Нужный ранее работавший над фильмами «Я худею», «Огонь», сериалом «Толя-робот».

«Райя и последний дракон» (18+)

С 4 марта смотрите новый мультфильм Дисней «Райя и последний дракон». Отважной воительнице и её верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона, и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

«Белый снег» (6+)

«Белый снег» - история основанная на реальных событиях, случившихся в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии. Тогда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе забрала сразу пять золотых медалей из пяти.

Расписание и билеты онлайн по ссылке.





