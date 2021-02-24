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Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
 
 
 
«Пара из будущего» (12+)
 
 
«Синема Парк» приглашает 3 марта на премьеру самой пронзительной комедии этой весны — «Пара из будущего» с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой. Режиссёром картины выступил Алексей Нужный ранее работавший над фильмами «Я худею», «Огонь», сериалом «Толя-робот».
 
«Райя и последний дракон» (18+)
 
 
С 4 марта смотрите новый мультфильм Дисней «Райя и последний дракон». Отважной воительнице и её верному спутнику Тук-Туку предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона, и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.
 
«Белый снег» (6+)
 
 
«Белый снег» - история основанная на реальных событиях, случившихся в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии. Тогда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе забрала сразу пять золотых медалей из пяти.
 
Расписание и билеты онлайн по ссылке.


 
 
 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 21:17 0
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