Где в Туле не будет электричества 25 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Гоголевская, 69, 84, 84-а, 86, 82,
- ул. Бундурина, 32-а, 34, 36, 28,
- ул. Кирова, 25,
- ул. Марата, 31-а,
- ул. Ложевая, 23,
- ул. Новомосковская, 7, 1-а, 13, 11, 9, 9-а, 7-а,
- ул. Рязанская, 56,
- ул. Металлистов, 16, 18, 20,
- ул. Кутузова, 92,
- ул. Металлургов, 154, 156, 158,
- ул. Доватора, 10, 12, 14,
- ул. Металлургов, 2-а,
- ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.); 29-61 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55,
- ул. Нормандии-Неман, 2-19,
- ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
- ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.),
- ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а,
- ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а,
- ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
- п. Лихвинка: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11,
- 2-й Лихвинский пр-д, 27-40,
- п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (чётн.),
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Железнодорожная, 18-28, 28-а, 1,
- ул. Шевченко, 63, 65, 67,
- ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.
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