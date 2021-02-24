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Где в Туле не будет электричества 25 февраля

Где в Туле не будет электричества 25 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Гоголевская, 69, 84, 84-а, 86, 82,
  • ул. Бундурина, 32-а, 34, 36, 28,
  • ул. Кирова, 25,
  • ул. Марата, 31-а,
  • ул. Ложевая, 23,
  • ул. Новомосковская, 7, 1-а, 13, 11, 9, 9-а, 7-а,
  • ул. Рязанская, 56,
  • ул. Металлистов, 16, 18, 20,
  • ул. Кутузова, 92,
  • ул. Металлургов, 154, 156, 158,
  • ул. Доватора, 10, 12, 14,
  • ул. Металлургов, 2-а,
  • ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.); 29-61 (нечётн.),
  • ул. Грибоедова, 31-62,
  • ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Писемского, 14,
  • ул. Красина, 55,
  • ул. Нормандии-Неман, 2-19,
  • ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
  • ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.),
  • ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а,
  • ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а,
  • ул. Староникитская, 77-а, 77-б,
  • п. Лихвинка: пр-д Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 27-40,
  • п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (чётн.),
  • ул. Речная, 13-23,
  • ул. Железнодорожная, 18-28, 28-а, 1,
  • ул. Шевченко, 63, 65, 67,
  • ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87.
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