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Четыре совета, как вернуться в офис после удаленки

Четыре совета, как вернуться в офис после удаленки

Мы собрали несколько советов, которые помогут безболезненно вернуться в рабочий кабинет.

Интересный парадокс: если год назад для многих россиян был проблемой переход на дистанционную работу, то сейчас сложности вызывает обратный процесс – возврат в офис.

Найдите приятную мотивацию

Чтобы морально собраться, составьте список, в котором будут прописаны все плюсы от работы в коллективе. В частности, общение повышает уровень творческого мышления, а обсуждение «текучки» с глазу на глаз позволяет быстро придумывать новые решения. Ну а чтобы подбодрить себя перед выходом в офис, устройте небольшой шопинг.

Оптимизируйте процессы

Надо признать, дистанционная работа научила экономить время и ресурсы. Например, оказалось, что многие переговоры можно проводить онлайн. А бесконечные совещания отлично заменяют чаты в мессенджерах. Смело забирайте лучшие интернет-практики удаленки в офис.

Сбросьте напряжение

В песне поется – «последний бой, он трудный самый». В нашем случае же все наоборот: самыми непростыми будут первые недели адаптации. Чтобы избавиться от напряжения, после офисного дня устройте медитацию или сделайте небольшую спортивную разминку.

На заметку: на портале Tele2 «Дом по другим правилам» создан раздел с тренировками, где собраны видеоуроки по медитации, растяжке, йоге и т.д. Занятия бесплатны для всех желающих.

Заведите новую привычку – постоянно узнавать что-то новое

Это позволяет развивать нейронные связи и хорошо влияет на настроение. К примеру, в «Доме по другим правилам» Tele2 появились видео с экскурсиями по городам страны, ролики с рецептами от шеф-поваров, где расскажут, как варить правильный кофе или как готовить загадочный сугудай, мастер-классы по саморазвитию.

С 4G-интернетом Tele2 смотреть эти видео можно в любом месте – как в городе, так и за его пределами. Покрытие сети оператора охватывает большинство населенных пунктов нашего региона и обеспечено даже в местах отдыха и в небольших дачных поселках.

И напоследок

Если вас вызвали в офис, не отчаивайтесь. Как минимум, вы получите возможность вновь общаться с друзьями из коллектива, а как максимум – сможете добиться нового витка карьерного развития.

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