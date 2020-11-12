В Туле выбрали финалистов конкурса «Мисс и Мистер Студенчество — 2020»

В финальном шоу, которое пройдет на сцене ГКЗ 9 ноября, примут участие шесть девушек и шесть юношей.

Кастинг для участия в ежегодном областном конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество — 2020» по традиции прошел в молодежном многопрофильном центре «Родина».

Этот конкурс проводится в нашем регионе каждый год. Принять участие в конкурсе могут студентки и студенты вузов и сузов региона. В этом году заявки подали 11 девушек и 9 юношей, но в финальном шоу участие примут по 6 человек.

Конкурсанты представили на суд жюри свои творческие номера, продемонстрировали походку и прошли собеседование.

Победители конкурса представят наш регион на всероссийском уровне: в конкурсах «Краса студенчества России» и «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021».

Итак, кто же прошел в финал конкурса в этом году? Вот они, наши герои!

Александра Травина, 19 лет, рост 164 см. Саша – студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства, вокалистка. В Туле живет уже 10 лет. Мечта — поступить в московский театральный вуз и стать актрисой.

Ирина Федина, 18 лет, рост 168 см. Студентка Тульского филиала РАНХиГС. На кастинге Ирина прочитала стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери». Девушка очень любит стихи, особенно лирику и стихи военных лет. Учится на экономиста, но в будущем хочет работать с детьми.



Александра Харламенкова, 18 лет, рост 169 см. Студентка Тульского филиала Московской юридической академии. Будущий юрист, изучает права социального обеспечения. Хочет связать свою жизнь с культурой и массовыми мероприятиями.



Виктория Дроздова, 17 лет, рост 165 см. Студентка Тульского филиала МЮИ (колледж). Участница шоу-балета «Александрия», с четырех лет занимается гимнастикой — эстетической и художественной, была в группе поддержки ФК «Арсенал». Учится на юриста, но мечтает работать тренером.

Мирра Сухорукова, 18 лет, рост 162 см. Студентка ТулГУ, будущий журналист. На кастинге представила свою авторскую песню под укулеле. Играет на аккордеоне. Мечтает стать телерадиоведущей.



Евгения Федорова, 18 лет, рост 169 см. Студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого , факультет правоведения и правоохранительной деятельности. Танцевала в ансамбле «Раливе», сейчас — в «Калинке».

Антон Румянцев, 19 лет, рост 173 см. Студент техникума технологий пищевых производств. Осваивает поварское и кондитерское дело, обожает готовить. Фирменное блюдо — свинина в томатно-сливочном соусе. Любит шоу «Кондитер» и все проекты Гордона Рамзи. Хочет развиваться в ресторанном сервисе. Играет на гитаре, поет.

Алексей Лупашко, 18 лет, рост 185 см. Студент Алексинского машиностроительного техникума. Изучает графический дизайн, мечтает выучиться на архитектора и строить красивые города, такие как Санкт-Петербург и Венеция. Увлекается музыкой, рисованием, вокалист рок-группы «Орава».

Александр Поченков, 18 лет, рост 180 см. Студент техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова . Учится на машиниста. На кастинге прочитал очень душевное стихотворение собственного сочинения. Сочиняет стихи уже четыре года, но пока все они — только в личных блокнотах. Играет в футбол.

Павел Трофимов, 19 лет, рост 180 см. Студент техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова . Учится на машиниста, мечтает управлять поездами Московского метрополитена. Занимается боксом, поет.

Алексей Морозов, 18 лет, рост 176 см. Студент Тульского института ВГУЮ. Учится на юриста, но мечтает поступить в один из ведущих театральных вузов Москвы. Любимый актер — Юрий Никулин, любимый цвет на сцене — белый, в жизни — черный.

Фарид Рзаев, 18 лет, рост 183 см. Студент Международного юридического института. Четыре года занимается тайским боксом в клубе «Восток». Учится на юриста, но мечтает состояться как спортсмен и работать тренером.

Финальное шоу «Мисс и Мистер Студенчество — 2020» пройдет 9 декабря на сцене ГКЗ.

Учредителями конкурса являются администрация города Тулы, Российский союз молодежи. Организатор конкурса — Молодежный многопрофильный центр «Родина».