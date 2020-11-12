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В Туле выбрали финалистов конкурса «Мисс и Мистер Студенчество — 2020»

В Туле выбрали финалистов конкурса «Мисс и Мистер Студенчество — 2020»

В финальном шоу, которое пройдет на сцене ГКЗ 9 ноября, примут участие шесть девушек и шесть юношей.

Кастинг для участия в ежегодном областном конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество — 2020» по традиции прошел в молодежном многопрофильном центре «Родина».

Этот конкурс проводится в нашем регионе каждый год. Принять участие в конкурсе могут студентки и студенты вузов и сузов региона. В этом году заявки подали 11 девушек и 9 юношей, но в финальном шоу участие примут по 6 человек.

Конкурсанты представили на суд жюри свои творческие номера, продемонстрировали походку и прошли собеседование.

Победители конкурса представят наш регион на всероссийском уровне: в конкурсах «Краса студенчества России» и «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021».

Итак, кто же прошел в финал конкурса в этом году? Вот они, наши герои!

Александра Травина, 19 лет, рост 164 см. Саша – студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства, вокалистка. В Туле живет уже 10 лет. Мечта — поступить в московский театральный вуз и стать актрисой.

Ирина Федина, 18 лет, рост 168 см. Студентка Тульского филиала РАНХиГС. На кастинге Ирина прочитала стихотворение Андрея Дементьева «Баллада о матери». Девушка очень любит стихи, особенно лирику и стихи военных лет. Учится на экономиста, но в будущем хочет работать с детьми.


Александра Харламенкова, 18 лет, рост 169 см. Студентка Тульского филиала Московской юридической академии. Будущий юрист, изучает права социального обеспечения. Хочет связать свою жизнь с культурой и массовыми мероприятиями.


Виктория Дроздова, 17 лет, рост 165 см. Студентка Тульского филиала МЮИ (колледж). Участница шоу-балета «Александрия», с четырех лет занимается гимнастикой — эстетической и художественной, была в группе поддержки ФК «Арсенал». Учится на юриста, но мечтает работать тренером.

Мирра Сухорукова, 18 лет, рост 162 см. Студентка ТулГУ, будущий журналист. На кастинге представила свою авторскую песню под укулеле. Играет на аккордеоне. Мечтает стать телерадиоведущей.


Евгения Федорова, 18 лет, рост 169 см. Студентка ТГПУ им. Л. Н. Толстого, факультет правоведения и правоохранительной деятельности. Танцевала в ансамбле «Раливе», сейчас — в «Калинке».

Антон Румянцев, 19 лет, рост 173 см. Студент техникума технологий пищевых производств. Осваивает поварское и кондитерское дело, обожает готовить. Фирменное блюдо — свинина в томатно-сливочном соусе. Любит шоу «Кондитер» и все проекты Гордона Рамзи. Хочет развиваться в ресторанном сервисе. Играет на гитаре, поет.

Алексей Лупашко, 18 лет, рост 185 см. Студент Алексинского машиностроительного техникума. Изучает графический дизайн, мечтает выучиться на архитектора и строить красивые города, такие как Санкт-Петербург и Венеция. Увлекается музыкой, рисованием, вокалист рок-группы «Орава».

Александр Поченков, 18 лет, рост 180 см. Студент техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова. Учится на машиниста. На кастинге прочитал очень душевное стихотворение собственного сочинения. Сочиняет стихи уже четыре года, но пока все они — только в личных блокнотах. Играет в футбол.

Павел Трофимов, 19 лет, рост 180 см. Студент техникума железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова. Учится на машиниста, мечтает управлять поездами Московского метрополитена. Занимается боксом, поет.

Алексей Морозов, 18 лет, рост 176 см. Студент Тульского института ВГУЮ. Учится на юриста, но мечтает поступить в один из ведущих театральных вузов Москвы. Любимый актер — Юрий Никулин, любимый цвет на сцене — белый, в жизни — черный.

Фарид Рзаев, 18 лет, рост 183 см. Студент Международного юридического института. Четыре года занимается тайским боксом в клубе «Восток». Учится на юриста, но мечтает состояться как спортсмен и работать тренером.

Финальное шоу «Мисс и Мистер Студенчество — 2020» пройдет 9 декабря на сцене ГКЗ.

Учредителями конкурса являются администрация города Тулы, Российский союз молодежи. Организатор конкурса — Молодежный многопрофильный центр «Родина».

Галерея
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Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 12
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 13
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 14
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 15
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 16
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 17
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 18
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 19
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 20
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 21
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 22
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 23
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 24
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 25
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 26
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 27
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 28
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 29
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 30
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 31
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 32
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 33
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 34
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 35
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 36
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 37
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 38
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 39
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 40
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 41
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 42
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 43
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 44
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 45
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 46
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 47
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 48
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 49
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 50
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 51
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 52
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 53
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 54
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 55
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 56
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 57
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 58
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 59
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 60
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 61
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 62
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 63
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 64
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 65
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 66
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 67
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 68
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 69
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 70
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 71
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 72
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 73
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 74
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 75
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 76
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 77
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 78
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 79
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 80
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 81
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 82
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 83
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 84
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 85
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 86
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 87
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 88
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 89
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 90
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 91
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 92
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 93
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 94
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 95
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 96
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 97
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 98
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 99
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 100
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 101
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 102
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 103
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 104
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 105
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 106
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 107
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 108
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 109
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 110
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 111
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 112
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 113
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 114
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 115
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 116
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 117
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 118
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 119
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 120
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 121
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 122
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 123
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 124
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 125
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 126
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 127
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 128
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 129
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 130
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 131
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 132
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 133
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 134
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 135
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 136
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 137
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 138
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 139
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 140
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 141
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 142
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 143
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 144
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 145
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 146
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 147
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 148
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 149
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 150
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 151
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 152
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 153
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 154
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 155
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 156
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 157
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 158
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 159
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 160
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 161
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 162
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 163
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 164
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 165
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 166
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 167
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 168
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 169
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 170
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 171
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 172
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 173
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 174
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 175
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 176
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 177
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 178
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 179
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 180
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 181
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 182
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 183
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 184
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 185
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 186
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 187
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 188
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 189
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 190
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 191
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 192
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 193
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 194
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 195
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 196
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 197
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 198
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 199
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 200
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 201
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 202
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 203
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 204
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 205
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 206
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 207
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 208
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 209
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 210
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 211
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 212
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 213
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 214
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 215
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 216
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 217
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 218
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 219
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 220
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 221
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 222
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 223
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 224
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 225
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 226
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 227
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 228
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 229
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 230
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 231
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 232
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 233
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 234
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 235
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 236
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 237
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 238
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 239
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 240
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 241
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 242
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 243
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 244
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 245
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 246
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 247
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 248
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 249
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 250
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 251
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 252
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 253
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 254
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 255
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 256
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 257
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 258
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 259
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 260
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 261
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 262
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 263
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 264
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 265
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 266
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 267
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 268
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 269
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 270
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 271
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 272
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 273
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 274
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 275
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 276
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 277
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 278
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 279
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 280
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 281
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 282
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 283
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 284
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 285
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 286
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 287
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 288
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 289
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 290
Мисс и Мистер Студенчество 2020. Кастинг, Фото: 291
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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