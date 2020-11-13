Денис Мацуев выступил с Тульским филармоническим оркестром

Пианист-виртуоз выступил на одной сцене с Тульским филармоническим симфоническим оркестром под управлением его художественного руководителя и главного дирижера Владислава Лаврика. Это второе совместное выступление Дениса Мацуева и Тульского оркестра: первое состоялось в филармонии в феврале этого года.

От имени губернатора Алексея Дюмина министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина поблагодарила выдающегося музыканта за работу на благо развития культуры в стране, а также поддержку музыкантов региона, в частности, Тульского симфонического оркестра.

Денис Мацуев поблагодарил Алексея Дюмина за инициативу создания в Тульской области филармонического симфонического оркестра, а также за приобретение нового рояля для филармонии.

«Я очень люблю, когда в регионах рождаются такие блистательные коллективы. Когда я услышал соло скрипки, я понял, что играет потрясающий музыкант. Желаю коллективу не сбавлять обороты. Я приезжал в Тулу и обязательно приеду еще. Мы сделаем здесь новые имена и найдем новых «искорок», которые станут пополнением в нашей семье», — сказал Денис Мацуев.