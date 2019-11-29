«Чёрная пятница» прошла, а скидки на концерты и спектакли остались
Myslo-касса продлила большую распродажу билетов!
У вас все еще есть шанс купить билеты на любимый концерт или спектакль со скидкой до 25%. Акция продлится до 2 декабря. Со скидкой можно купить все категории билетов следующих мероприятий:
Однажды в России
12 декабря в Городском концертном зале соберутся известные кавээнщики из шоу «Однажды в России». Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы, близкие каждому жителю нашей необъятной страны. Начало в 19.00.
2400 р. /
3000 р.
2000 р. /
2500 р.
2800 р.
/3500 р.
1600 р. /
2000 р.
1200 р.
/1500 р.
Щелкунчик
Новогодний спектакль состоится 20 декабря в Городском концертном зале. Постановку представит московский балет классической хореографии LA CLASSIQUE. Начало в 19.00.
2000 р. /
2500 р.
2400 р.
/ 3000 р.
2800 р.
/3500 р.
1600 р. /
2000 р.
1200 р. /
1500 р.
800 р.
/ 1000 р.
Хочу купить вашего мужа
Комедийный спектакль «Хочу купить вашего мужа» состоится 5 декабря в 19.00 в Городском концертном зале. Постановка пользуется большой популярностью и идет в разных театрах страны. Были сняты две киноверсии спектакля, в одной из которых сыграл сам автор.
1275 р. /
1700 р.
1125 р.
/1500 р.
975 р.
/1300 р.
825 р. /
1100 р.
750 р. /
1000 р.
Игорь Тальков-младший
Концерт сына легендарного певца и группы «МирИмиР» пройдет 6 декабря в
750 р.
1000 р.
600 р.
800 р.
525 р.
700 р.
450 р.
600 р.
Иисус Христос — суперзвезда
Показ легендарной рок-оперы в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой состоится 11 декабря в Городском концертном зале. Начало в 19.00.
2125 р.
2500 р.
1955 р.
2300 р.
1785 р.
2100 р.
1445 р.
1700 р.
1190 р.
1400 р.
935 р.
1100 р.
850 р.
1000 р.
765 р.
900 р.
Предложение действует на портале Myslo и во всех остальных точках продаж Myslo-кассы по адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн-сб: 10.00−18.00
Вс: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, -1-й этаж, сервисный центр DK сервис
Пн-сб: 10.00−20.00
Вс: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн-пт: 9.00−18.00
Сб-вс: выходной
Более подробная информация по ценам доступна в афишах мероприятий Myslo-кассы.
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