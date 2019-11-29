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«Чёрная пятница» прошла, а скидки на концерты и спектакли остались

«Чёрная пятница» прошла, а скидки на концерты и спектакли остались

Myslo-касса продлила большую распродажу билетов!

У вас все еще есть шанс купить билеты на любимый концерт или спектакль со скидкой до 25%. Акция продлится до 2 декабря. Со скидкой можно купить все категории билетов следующих мероприятий:

Однажды в России

12 декабря в Городском концертном зале соберутся известные кавээнщики из шоу «Однажды в России». Шоу представляет собой сборник сатирических скетчей на остросоциальные и злободневные темы, близкие каждому жителю нашей необъятной страны. Начало в 19.00.

Новая цена/старая цена

2400 р. /3000 р.

2000 р. / 2500 р.

2800 р. /3500 р.

1600 р. / 2000 р.

1200 р. /1500 р.

 

Купить билет

 

Щелкунчик

Новогодний спектакль состоится 20 декабря в Городском концертном зале. Постановку представит московский балет классической хореографии LA CLASSIQUE. Начало в 19.00.

Новая цена/старая цена

2000 р. /2500 р.

2400 р. / 3000 р.

2800 р. /3500 р.

1600 р. / 2000 р.

1200 р. / 1500 р.

800 р. / 1000 р.

 

Купить билет

 

Хочу купить вашего мужа

Комедийный спектакль «Хочу купить вашего мужа» состоится 5 декабря в 19.00 в Городском концертном зале. Постановка пользуется большой популярностью и идет в разных театрах страны. Были сняты две киноверсии спектакля, в одной из которых сыграл сам автор.

СТАРАЯ ЦЕНА/НОВАЯ ЦЕНА

1275 р. /1700 р.

1125 р. /1500 р.

975 р. /1300 р.

825 р. /1100 р.

750 р. /1000 р.

 

Купить билет

 

Игорь Тальков-младший

Концерт сына легендарного певца и группы «МирИмиР» пройдет 6 декабря в ДК Металлургов. На сцене артист представит легендарные хиты Игоря Талькова и свои песни. Начало в 19.30.

Новая/старая цена

750 р. 1000 р.

600 р. 800 р.

525 р. 700 р.

450 р. 600 р.

 

Купить билет

Иисус Христос — суперзвезда

Показ легендарной рок-оперы в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой состоится 11 декабря в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Новая цена/старая цена

2125 р. 2500 р.

1955 р. 2300 р.

1785 р. 2100 р.

1445 р. 1700 р.

1190 р. 1400 р.

935 р. 1100 р.

850 р. 1000 р.

765 р. 900 р.

 

Купить билет

 

Предложение действует на портале Myslo и во всех остальных точках продаж Myslo-кассы по адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн-сб: 10.00−18.00

Вс: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, -1-й этаж, сервисный центр DK сервис

Пн-сб: 10.00−20.00

Вс: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн-пт: 9.00−18.00

Сб-вс: выходной


Более подробная информация по ценам доступна в афишах мероприятий Myslo-кассы.

Торопитесь!

*Мероприятия, которые участвуют в акции, помечены специальным логотипом «Чёрная пятница».
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