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Сотрудники ГИБДД предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

Сотрудники ГИБДД предупреждают туляков об ухудшении погодных условий

Полицейские рекомендуют автолюбителям и пешеходам быть внимательнее и осторожнее.

В субботу, 30 ноября, в вечернее время ожидается ухудшение погодных условий – дождь и образование наледи на дорогах. Госавтоинспекция Тульской области напоминает о необходимости соблюдения дистанции до впереди движущихся транспортных средств и рекомендует автомобилистам воздержаться от резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

В связи с увеличением тормозного пути, рекомендуется заблаговременно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, не допуская экстренного торможения. Владельцев машин, на которых установлена летняя резина, полицейские просят воздержаться от поездок и не создавать аварийных ситуаций на дороге, а также как можно быстрее установить сезонную резину.

Пешеходам стоит быть особенно аккуратными при переходе проезжих частей. Пересекайте дорогу только по пешеходным переходам, убедившись, что все транспортные средства вас пропускают. Находясь на остановках общественного транспорта, не подходите близко к проезжей части.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 12:38 +5
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