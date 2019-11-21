В Туле покажут легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

Русская версия знаменитой бродвейской постановки была переведена Григорием Кружковым и Мариной Бородицкой, а в 1990 году театр «Рок-опера» впервые показал ее российскому зрителю.

Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода. Несмотря на абсолютную эквиритмичность и почти полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно.

Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров, спектакль поражает силой воздействия. Нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера», приходят в Церковь. По воспоминаниям, посмотрев премьеру спектакля, один священнослужитель в восхищении проговорил, обращаясь к артистам:

– Мы не можем заставить молодёжь прийти в Церковь, но вы можете вернуть им веру!