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В Туле покажут легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
Фото на https://afisha.yandex.ru.

В Туле покажут легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

Концерт пройдет 11 декабря в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Русская версия знаменитой бродвейской постановки была переведена Григорием Кружковым и Мариной Бородицкой, а в 1990 году театр «Рок-опера» впервые показал ее российскому зрителю.

Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода. Несмотря на абсолютную эквиритмичность и почти полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно.

Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров, спектакль поражает силой воздействия. Нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера», приходят в Церковь. По воспоминаниям, посмотрев премьеру спектакля, один священнослужитель в восхищении проговорил, обращаясь к артистам:

 – Мы не можем заставить молодёжь прийти в Церковь, но вы можете вернуть им веру!

Билеты на мюзикл доступны во всех точках Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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