В Туле покажут легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
Концерт пройдет 11 декабря в Городском концертном зале. Начало в 19.00.
Русская версия знаменитой бродвейской постановки была переведена Григорием Кружковым и Мариной Бородицкой, а в 1990 году театр «Рок-опера» впервые показал ее российскому зрителю.
Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода. Несмотря на абсолютную эквиритмичность и почти полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно.
Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров, спектакль поражает силой воздействия. Нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера», приходят в Церковь. По воспоминаниям, посмотрев премьеру спектакля, один священнослужитель в восхищении проговорил, обращаясь к артистам:
– Мы не можем заставить молодёжь прийти в Церковь, но вы можете вернуть им веру!
Билеты на мюзикл доступны во всех точках Myslo-кассы.
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