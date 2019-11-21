Тульских водителей предложили штрафовать за парковку на газоне и детских площадках

Фото из архива Myslo.

Предлагается внести изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Тульской области», добавив в него статью «Размещение транспортных средств на озелененных территориях и детских площадках».

Соответствующее предложение в облдуму направил главный прокурор Тульской области Роман Прасков. В пояснительной записке сообщается о штрафе за подобные нарушения — 2000 рублей.