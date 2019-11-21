новости
новости
Регистрация
Тульских водителей предложили штрафовать за парковку на газоне и детских площадках
Фото из архива Myslo.

Тульских водителей предложили штрафовать за парковку на газоне и детских площадках

Соответствующее предложение в облдуму направил главный прокурор Тульской области Роман Прасков.

Предлагается внести изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Тульской области», добавив в него статью «Размещение транспортных средств на озелененных территориях и детских площадках».

Соответствующее предложение в облдуму направил главный прокурор Тульской области Роман Прасков. В пояснительной записке сообщается о штрафе за подобные нарушения — 2000 рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:40 +22
Другие статьи по темам
Люди
Роман Прасков
Место
Тула
Прочее
прокурорпарковка на газонештраф

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вонь в Туле: После проверки прокуратуры птицефабрику «Тульская» оштрафовали на 20 тыс. рублей
Вонь в Туле: После проверки прокуратуры птицефабрику «Тульская» оштрафовали на 20 тыс. рублей
В Туле покажут легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
В Туле покажут легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.