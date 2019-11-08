В Туле пройдет сольный концерт лидера группы «Смысловые галлюцинации»

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Неутомимый уральский романтик, последний участник легендарного Свердловского рок-клуба и бессменный лидер группы «Смысловые галлюцинации» продолжает свою сольную карьеру после завершения истории «Смысловых галлюцинаций» в 2015 году.



Уже через три года после закрытия проекта «Смысловые галлюцинации» Сергей выпустил свой дебютный альбом «Нормально всё», который получил высокую оценку музыкальных критиков и положительный резонанс среди слушателей.



Новый проект Сергея Бобунца — это не только смелый шаг и отсутствие страха перед экспериментами, но и все хиты группы «Смысловые галлюцинации» в классическом мощном звучании. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями пришлись по сердцу всем неравнодушным поклонникам современной рок-музыки. Первая большая публичная презентация программы состоялась на фестивале «Нашествие-2017».



Вот так охарактеризовал свой первый альбом сам музыкант:

– Альбом «Нормально всё» — для людей и про людей. В нём очень хорошо видна моя личная трансформация за последние два года после того, как я распустил группу «Смысловые галлюцинации». В этих песнях я перешагнул все доступные мне ранее границы открытости и откровенности.

Билеты на сольный концерт Сергея Бобунца уже в продаже во всех точках Myslo-кассы.

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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

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