В Правительстве РФ Тульскую область отметили как одну из первых по переходу на «цифру»
7 ноября в Москве под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева состоялось заседание Правительства РФ.
Одним из вопросов повестки дня было подведение итогов перехода на цифровое вещание в российских регионах, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков назвал несколько регионов, в которых «благодаря отлично проделанной работе отключение аналога прошло без проблем и накладок». И упомянул Тульскую область в числе «регионов-первопроходцев» вместе с Ярославской, Тверской и Рязанской областями.
«Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на «цифру» представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства», – сказал он.
Дмитрий Медведев поддержал это предложение и подытожил: «Работа оказалась, на мой взгляд, сложной, но при этом качественной».