В Заокском мошенница-пенсионерка обменяла старушке деньги на «билеты банка приколов»

Злоумышленница заявила жертве о денежной реформе и забрала у нее 7000 рублей.

По предварительным данным, женщина приходила домой к пенсионерам, представлялась работником социальной службы и рассказывала о денежной реформе и предлагала помощь в обмене денег на дому. В обмен на деньги она давала пожилым людям «билеты банка приколов».

Полицейские смогли установить личность и задержали злоумышленницу — 60-летнюю женщину. Ранее она была судима за кражу и мошенничество.

На днях жертвой обмана стала 85-летняя жительница поселка Заокский. Нанесенный потерпевшей ущерб составил 7 тысяч рублей. В отделении МВД по Заокскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).