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На «Дикой мяте» выступит группа Green Grey
Фото предоставлено организаторами фестиваля «Дикая мята».

На «Дикой мяте» выступит группа Green Grey

Фестиваль состоится летом 2020 года.

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» объявил первого артиста лайн-апа 2020 года — это легендарная украинская группа Green Grey, которая впервые с 2011 года посетит Россию с концертом.

- Каждое выступление Green Grey — яркое шоу, энергетический взрыв, крутой замес рока, рэпа, фанка и электроники, — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин. — Для нас это важное событие, и вот почему. Я большой поклонник Green Grey, и сам факт того, что группа для своего первого концерта в России после многолетней паузы выбрала именно «Дикую Мяту», меня очень бодрит. Во-вторых, мне очень хочется верить, что этот концерт сделает всех нас ближе. Музыка несет мир и любовь, и мы надеемся, что это будет не единственная украинская группа в нашем трехдневном марафоне.

Green Grey — украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др.

 

«Дикая мята» пройдет с 19 по 21 июня в п. Бунырево Алексинского района. На пяти фестивальных сценах состоится 100 концертов. Выступят яркие и любимые российские музыканты, мировые звезды, дебютанты, которые впоследствии будут собирать стадионы.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно, в том числе, и на сайте Myslo.

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