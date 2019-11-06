На «Дикой мяте» выступит группа Green Grey

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Дикая мята».

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» объявил первого артиста лайн-апа 2020 года — это легендарная украинская группа Green Grey, которая впервые с 2011 года посетит Россию с концертом.

- Каждое выступление Green Grey — яркое шоу, энергетический взрыв, крутой замес рока, рэпа, фанка и электроники, — говорит продюсер фестиваля Андрей Клюкин. — Для нас это важное событие, и вот почему. Я большой поклонник Green Grey, и сам факт того, что группа для своего первого концерта в России после многолетней паузы выбрала именно «Дикую Мяту», меня очень бодрит. Во-вторых, мне очень хочется верить, что этот концерт сделает всех нас ближе. Музыка несет мир и любовь, и мы надеемся, что это будет не единственная украинская группа в нашем трехдневном марафоне.

Green Grey — украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др.

«Дикая мята» пройдет с 19 по 21 июня в п. Бунырево Алексинского района. На пяти фестивальных сценах состоится 100 концертов. Выступят яркие и любимые российские музыканты, мировые звезды, дебютанты, которые впоследствии будут собирать стадионы.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно, в том числе, и на сайте Myslo.