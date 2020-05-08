Из-за коронавируса фестиваль «Дикая мята» переносится

Фото из архива Myslo.

Если всё будет хорошо, он состоится 14−16 августа 2020 года, если же всё будет плохо, то в июне 2021 года.

Продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин опубликовал такой пост в ВКонтакте:

- Вот уже 13 лет фестиваль является для меня основным детищем, источником вдохновения, энергии и любви. Многие посетители фестиваля знают меня лично, а кто-то только по социальным сетям и интервью. Для вас не секрет, как мы с командой относимся к фестивалю. Мы всегда говорили и говорим, что фестиваль — это не сцены, дорожки, фудтраки, и… даже не артисты, фестиваль это вы — наши зрители. Только вы делаете фестиваль неповторимым, только вы создаете уникальную «мятную» атмосферу, которая стала визитной карточкой нашего с вами фестиваля.



13 лет мы не подводили вас. 13 лет мы вместе с вами меняли «Дикую Мяту» к лучшему: становились комфортнее, разнообразнее и ярче. И это только благодаря вам. Мы говорим огромное спасибо за это!



В 2020 году я первый раз подведу вас.

Мы не можем провести фестиваль в запланированные даты 19−21 июня. Приношу вам свои искренние извинения!

Организаторы переносят «Мяту» на новые даты.

- В текущей ситуации видим себе 14−16 августа 2020 года. Это наш план «А». При неблагоприятном развитие событий, которые сейчас никто не может прогнозировать, и в случае ограничительных, но совершенно точно, необходимых мер со стороны как федерального, так и местного правительства, мы будем вынуждены перенести фестиваль на июнь 2021 года. Это план «Б».

Что делать делать тем, кто уже купил билеты?

— Я прошу по возможности их не сдавать, так как билеты — это кровь фестиваля. Все приобретенные билеты будут действительны при любом развитии событий, — обратился к зрителям Клюкин. — Если ваша ситуация настолько критическая, что вам необходимо сдать билет, сделать это можно через сервис ticketscloud.com. Процедура не будет быстрой, по объективным причинам. Наберитесь, пожалуйста, терпения.

Для тех зрителей, которые не сдадут билеты, подготовят бонусный пакет.