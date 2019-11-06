В Туле каратисты разыграли «Кубок Чемпиона»

В Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел XI открытый турнир по каратэ WKU «Кубок Чемпиона». На соревнования съехались около 200 спортсменов не только из нашего региона, но и из Московской области и Москвы.

Медали были разыграны в двух видах: кумитэ (свободные поединки) и тамэсивари (соревнования на силу удара).

Тульские спортсмены показали высокие результаты и завоевали 26 золотых, 24 серебряных и 14 бронзовых наград!

Отметим каратистов, которые завоевали золотые медали:

Новикова Виктория, Максакова Ольга, Новикова Маргарита, Лопачева Полина, Рыжова Серафима, Батовкина Анастасия, Разикова Юлия, Чепелёв Вадим, Носов Михаил, Костюшко Валерий, Щербавичус Кирилл, Воеводин Василий, Насибулин Артем, Костюшко Сергей, Дайнеко, Александр, Стоян Григорий, Королев Павел, Клименко Максим, Казарьян Гектор, Дяблов Павел, Зелепухин Даниил, Ксенофонтов Дмитрий, Яковенко Алексей, Свиридкин Глеб, Чумак Артём.

Турнир является ежегодным и проходит на призы клуба каратэдо «Чемпион». Организацию и проведения соревнований осуществляла детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области и клуб каратэдо «Чемпион».