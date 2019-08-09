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Дикая Мята 2020

Дикая Мята 2020

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» переносится либо на 14−16 августа 2020 года, либо на июнь 2021 года. Точная дата появится позднее.

В этом году тематика фестиваля - погружение в мир искусства, музыки и любви.

На пяти сценах «Дикой Мяты» за три дня выступят главные российские исполнители, мировые звезды, герои инди-сцены, электронная музыка, а также набирающие популярность музыканты.

Площадки фестиваля

«Дикая Мята» — это один из самых комфортных фестивалей страны. На его территории расположены спортивные площадки, лекторий, кинотеатр, ярмарка; организована насыщенная детская программа. На «Дикую Мяту» можно отправиться семьей, в том числе с маленькими детьми, так как организаторы уделяют особое внимание безопасности.

На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. По традиции, кроме качественной музыки гостей ждет море других развлечений для всей семьи: увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр, лекторий и многое другое

Где и когда?
Деревня Бунырёво
Бунырево, д. Бунырёво, Алексинский район
14 августа 2020, пятница
12:00
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16 августа 2020, воскресенье
09:00
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Касса
Презентация рок-мюзикла «Вернувшийся»
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11 сентября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Путешествие в Поленово
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14 августа, пятница 10:30
Музей-заповедник В.Д. Поленова
 ₽  Билеты: 1950-3000 ₽
Революция
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19 сентября, суббота 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Летняя Киновечеринка
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5 сентября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Нейромонах Феофан
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10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
АнимациЯ
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4 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
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