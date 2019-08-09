Дикая Мята 2020

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» переносится либо на 14−16 августа 2020 года, либо на июнь 2021 года. Точная дата появится позднее.

В этом году тематика фестиваля - погружение в мир искусства, музыки и любви.

На пяти сценах «Дикой Мяты» за три дня выступят главные российские исполнители, мировые звезды, герои инди-сцены, электронная музыка, а также набирающие популярность музыканты.

Площадки фестиваля

«Дикая Мята» — это один из самых комфортных фестивалей страны. На его территории расположены спортивные площадки, лекторий, кинотеатр, ярмарка; организована насыщенная детская программа. На «Дикую Мяту» можно отправиться семьей, в том числе с маленькими детьми, так как организаторы уделяют особое внимание безопасности.

На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. По традиции, кроме качественной музыки гостей ждет море других развлечений для всей семьи: увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр, лекторий и многое другое