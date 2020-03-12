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Коронавирус атакует: состоится ли «Дикая Мята» в Тульской области?

Коронавирус атакует: состоится ли «Дикая Мята» в Тульской области?

Организаторы фестиваля делятся планами и опасениями.

Продюсер фестиваля Андрей Клюкин опубликовал на официальном сайте «Дикой Мяты» пост о COVID-19.

«Пара слов за коронавирус и всё, что с ним связано.
Очень понимаю ваше беспокойство, а поэтому считаю нужным четко обозначить нашу позицию по этому вопросу. Итак.

„Дикая Мята“ не в марте, не в апреле, не в мае, а в конце июня. Предположить, что в мире за эти четыре месяца вопрос не будет снят и все будут сидеть в домашней изоляции, сложно. Поэтому мы работаем в обычном штатном режиме. Не останавливаем анонсы, работаем над программой и инфраструктурой.

Если вдруг за эти месяцы вопрос с вирусом снят не будет, мы скорректируем даты проведения „Дикой Мяты“. Мы готовы и к этому развитию событий.

Что бы ни случилось, поклонники нашего фестиваля будут защищены: в случае переноса те, кому не подойдут даты, смогут сдать билеты, даже если они были куплены по акции.

Всем желаю здоровья, берегите себя. Лучшее, что каждый из нас может сделать для остановки эпидемии, — просто стараться не заболеть. Моем руки, носим с собой антисептик и не перегружаем нервную систему паникой!»

Сюжет: Дикая Мята 2020
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:54 0
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