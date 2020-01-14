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«Дикая Мята» планирует выкупить землю в Бунырево

«Дикая Мята» планирует выкупить землю в Бунырево

На официальном сайте фестиваля организаторы поделились планами на ближайшие 2-3 года.

«Для многих из вас уже не секрет, что мы остаемся на земле, где последние 5 лет проходил фестиваль „Дикая Мята“. Да, мы вынашивали планы переезда, но в ходе прошлого фестиваля мы поняли, что эта площадка уже родная. В неё столько вложено энергии, любви и труда, что подписать договор о покупке земли в другом месте не поднялась рука».

Организаторы пишут, что решили взять кредит и выкупить эту землю. Конечно, было бы проще и дешевле арендовать землю на три дня. Но покупка земли предполагает возможность строительства стационарных объектов. Так что в планах «Дикой Мяты» — начать строительство после выплаты кредита. В первую очередь это будут объекты для комфорта гостей.

Сюжет: Дикая Мята 2020
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Фотограф: Алексей Пирязев
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