новости
новости
Регистрация
«Дикая Мята - 2020»: у читателей Myslo есть возможность купить билеты со скидкой!

«Дикая Мята - 2020»: у читателей Myslo есть возможность купить билеты со скидкой!

С 19 по 21 июня в поселке Бунырево Тульской области пройдёт крупнейший мультиформатный фестиваль «Дикая Мята»

На пяти фестивальных сценах состоится более 100 концертов самых ярких и любимых российских музыкантов, мировых звезд и дебютантов, которые впоследствии будут собирать стадионы.

На «Дикой Мяте» в своё время выступали Земфира, Primal Scream, 5’Nizza, Sinéad O’Connor, Мумий Тролль, Goran Bregovic, Аквариум, Иван Дорн и многие другие.

Специально для туляков организаторы фестиваля дарят скидочный промокод. Введите на сайте «Дикой Мяты» «люблютулу» (при оформлении покупки билетов) и получите скидку в 400 рублей на трехдневный абонемент. Код действует до 23.59 17 ноября 2019 года.

Успейте забрать свои билеты на сайте.    

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Событие
Дикая Мята 2019билетыскидка
Место
Тульская областьАлексинский районБунырево

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коммунальная авария в Плеханово: вместо замены коллектора рабочие вырыли траншею и просто отвели стоки
Коммунальная авария в Плеханово: вместо замены коллектора рабочие вырыли траншею и просто отвели стоки
На трассе «Тула-Новомосковск» столкнулись два автомобиля
На трассе «Тула-Новомосковск» столкнулись два автомобиля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.