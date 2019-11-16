«Дикая Мята - 2020»: у читателей Myslo есть возможность купить билеты со скидкой!

На пяти фестивальных сценах состоится более 100 концертов самых ярких и любимых российских музыкантов, мировых звезд и дебютантов, которые впоследствии будут собирать стадионы.



На «Дикой Мяте» в своё время выступали Земфира, Primal Scream, 5’Nizza, Sinéad O’Connor, Мумий Тролль, Goran Bregovic, Аквариум, Иван Дорн и многие другие.



Специально для туляков организаторы фестиваля дарят скидочный промокод. Введите на сайте «Дикой Мяты» «люблютулу» (при оформлении покупки билетов) и получите скидку в 400 рублей на трехдневный абонемент. Код действует до 23.59 17 ноября 2019 года.

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