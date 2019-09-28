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Как современные культурные пространства могут изменить жизнь в городах?

Как современные культурные пространства могут изменить жизнь в городах?

В Туле на «Октаве» продолжается фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего».

Первый день фестиваля «Трансформаторы. Практика будущего» позади. Это 13 различных по тематикам лекций, десятки вопросов и сотни мнений. Каждое событие говорит о том, что качество жизни в городе зависит не только от властей, но и от тех людей, которые в нем живут. Яркий тому пример импресарио Федор Елютин. Он смог доказать, что нестандартный взгляд на театральные постановки может сработать как магнит и культурной точкой притяжения людей. Подробнее о его лекции читайте здесь.

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О том, как архитекторы и горожане могут сообща менять городскую среду, на фестивале «Трансформаторы. Практика будущего» рассказала эксперта по культурному программированию Екатерина Гольдбер.

В качестве яркого примера, который уже реализован и пользуется большой популярностью, Екатерина привела творческий индустриальный кластер «Октава», где и проходит фестиваль. Сейчас этот же опыт реализуется в Нижнем Новгороде, где разрабатывается концепция развития здания бывшей фабрики «Маяк». Также, как и в Туле работе отправной точкой реализации проекта стало выяснение мнения жителей, каким они ходят видеть культурный объект. Развитие объекта имеет важное значение для продвижения и развития нижегородского современного искусства. 

Екатерина Гольдбер добавила, что подобные культурные объекты в малых городах позволяют качественно изменить жизнь в них и привлечь дополнительный поток туристов. А расширение туристического сектора – это новые рабочие места и финансирование. 

– Тула для моих друзей в Москве и Питере – это город номер один, куда можно уехать на выходные, чтобы было недалеко и интересно. Здесь есть Ясная Поляна, Поленово, Болотово. У Тулы очень большой потенциал, во-первых, потому что близко – из Питера до Тулы ходит ночной поезд, от Москвы вообще два часа. Что касается малых городов, то у них тоже есть все шансы стать прекрасным местом отдыха от большого города. При правильном развитии событийного туризма, в них с удовольствием поедут люди.

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Не менее интересную лекцию прочитал драматург Валерий Печейкин, она касалась юмора в современном искусстве: литературе, кино, театре. 

– Мы все говорим о том, что смеяться над недостатками других людей нельзя, – рассказал Валерий Печейкин. – Но при этом прекрасно относимся к комедиям, главными героями которых являются, например, инвалиды, иронизирующие над собой. В этом случае мы смеемся от души над их недостатками и не считаем это зазорным. Комедия дает возможность нам посмеяться над запретными темами, не провоцируя конфликт. В быту, в обычной жизни мы стараемся избегать конфликты, поэтому идем в театр, чтобы посмотреть со стороны на них. И это абсолютно нормально: людям не нравятся только хорошие новости, я лично отписываюсь от пабликов, которые постят только хорошие новости, ибо мне сразу кажется, что они лукавят – не бывает совсем все хорошо. А паблики, которые пишут много плохих новостей кажутся нам всем честнее. Также и с комедией, он кажется нам честным, и именно поэтому жанр комедии столь популярен.

Галерея
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Сегодня, 28 сентября, фестиваль продолжится. Подробную афишу смотрите здесь.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:36 +1
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