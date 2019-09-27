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Каким может быть современный театр в Туле, рассказал Федор Елютин

Каким может быть современный театр в Туле, рассказал Федор Елютин

В Туле стартовал фестиваль «Трансформаторы. Практики будущего».

Трехдневный фестиваль проходит на базе индустриального творческого кластера «Октава». 

В залах индустриального кластера состоялись первые лекции. В числе первых – лекция «Театр выходит на улицу» импресарио Федора Елютина о новых театральных форматах.

Елютин стал известен в 2014 году, когда привез в Москву из Германии экспериментальный спектакль Remote Moscow. В России никто ничего такого ещё не делал. В этом спектакле нет декораций и актеров – только кладбище и компьютерный голос в наушниках. Проект оказался весьма востребованным.

Выяснилось, что театр может быть весьма успешным бизнесом, и это доказала независимая театральная компания «Импресарио», аналогов которой в России нет. Большинство спектаклей мобильны, их показывают на различных нестандартных площадках и в помещениях предприятий. 

Представления этой театральной компании выходят за пределы принятого в традиционном театральном искусстве понятия «спектакль». Это переплетение перформансов, командных игр со сценарием, прямых эфиров, аудиоспектаклей и многого другого. Взаимодействие со зрителем стало намного шире банального интерактива, эта работа ведется на уровне персональных чувств и ощущений. Есть спектакль, который зритель не смотрит, а слушает и чувствует, сидя в инвалидном кресле с черной повязкой на глазах.

Театр дарит не только удовольствие от увиденного, но и позволяет зрителю прочувствовать и увидеть со стороны свои эмоции и чувства. Спектакль «Сокровенное» отправляет зрителя на пять свиданий с незнакомыми людьми, каждый из которых имеет свою особенность, которая заставляет зрителя рассказывать сокровенные тайны. По окончании все участники рассказывают вместе с героями спектакля всё, что они узнали, показывая, до какой степени может быть откровенен разговор с незнакомым человеком. Федор Елютин отметил, что реакция на этот спектакль у участников всегда разная: некоторые отказываются откровенничать, другие, наоборот, рассказывают очень личные истории.

Еще один спектакль – «Путешествие фуры» – в прямом эфире дает возможность зрителям узнать больше о дальнобойщиках. Спектаклем это можно назвать условно, потому что в главных ролях настоящие дальнобойщики, в кабинах машин которых установлены камеры. У зрителей есть возможность пообщаться с водителями, просто понаблюдать за ними.

И таких примеров в практике «Импресарио» множество, каждый из которых доказывает, что современный театр не ограничивается сценой и занавесом. И у этой сцены много зрителей.

Фестиваль продолжится сегодня до самого вечера. Полную программу смотрите здесь. Завершится сегодняшний день концертом YANIX.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:04 0
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Люди
Федор Елютин
Место
Тула

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