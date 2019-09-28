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В Туле открылась выставка популярного финского фотографа
Фото Дмитрия Чербы.

В Туле открылась выставка популярного финского фотографа

Выставка будет работать до 12 октября.

27 сентября в Тульском музее изобразительных искусств (ТМИИ) открылась выставка фотографий Лиисы Йокинен.

Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы» организована в рамках программы XX юбилейного Российско-Финляндского культурного форума, который в эти дни проходит в Туле.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова напомнила, что в этом году Тульский музей изобразительных искусств, где открывается выставка, отмечает 100?летний юбилей. Она также отметила, что финляндская выставка проходит на тульской земле впервые.

«Очень важно развивать культурный обмен, который помогает людям изучать историю, быт и традиции других стран, а также способствует развитию туризма», - сказала Ольга Гремякова.

В открытии выставки также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала.

 

Лииса Йокинен – фотограф и создатель популярных в Финляндии и за ее пределами фотопроектов, раскрывающих уникальный стиль жителей городов. В 2018 году она приехала в Москву, где запустила фотопроект MOS Looks. В экспозицию в ТМИИ вошли работы, отснятые в Москве и Хельсинки.

Выставка будет работать до 12 октября.

Галерея
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 1
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 2
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 3
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 4
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 5
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 6
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 7
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 8
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 9
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 10
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 11
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 12
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 13
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 14
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 15
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 16
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 17
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 18
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 19
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 20
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 21
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 22
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 23
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 24
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 25
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 26
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 27
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 28
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 29
Фотовыставка «HEL LOOKS goes Moscow. Уличная мода: от Хельсинки до Москвы», Фото: 30
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:27 0
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