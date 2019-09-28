Животные Тульского экзотариума стали героями телепередачи «В мире животных»

Фото предоставлено Тульским экзотариумом.

Увидеть выпуск программы можно будет в середине октября на канале «Карусель».

Команда Тульского экзотариума стала героями известной российской телепередачи «В мире животных». В съемках приняли участие зав. экспозиционным отделом Дарья Змеева, экскурсовод Алексей Бочкарев,

кипер Виктория Чибисова, а также полоз Бэлла, бойги, пятнистые древолазы и крыс-блогер Васятка.

Съемки телепередачи, где юный натуралист Алексей Лапин узнал секреты экзотариума и побеседовал с сотрудниками зоопарка о редких животных, потомство которых удалось получить и вырастить в лабораторных условиях, прошли в пятницу, 27 сентября.